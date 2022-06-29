大同總座鍾依文退出董事會 精英總座王金來接任董事

大同（2371）董事長王光祥日前證實，大同公司本月底前高層人事將再進行調整，外界也持續高度關注，今（29）日大同公告，該公司法人董事競殿投資改派代表人，代表人由原本的鍾依文改由精英董事暨總經理王金來接任，即日起生效，由於鍾依文為現任大同總經理，此時退出董事會，也印證先前市場傳言，總經理一職將有異動的說法。

大同公司董事長王光祥在今年6月14日股東會上宣布，公司將啟動組織再造，而在股東會召開之後，大同董事會已有二波異動，第一次是前執行董事陳榮泉董事職務拔除，改由東森新媒體公司執行董事黃寶慧出任，外界想像未來大同和東森集團之間可能有進一步的合作。

第二波則是今（29）日大同再公告，該公司法人董事競殿投資改派代表人，原本的代表人是現任總經理鍾依文擔任，將改由精英董事王金來接任董事，也印證先前外界傳出，大同公司總經理將再度異動的說法可能為真。

王金來曾任大同獨董，並引薦盧明光、鍾依文接任董總職務，去年底王金來辭去大同獨董，並改派精英董事，同時接任精英副董暨總座。

市場先前傳，大同總經理及財務長都將異動，而傳言也直指，永豐餘控股總經理蔡維力總經理可能人選，不過，在王金來進入董事會後，未來是否接任相關職務，也讓外界相當關注。

王光祥先前也已經證實，為了讓大同改頭換面，他已找如KPMG之類的顧問公司，「後續大同將會有一番人事調整」，會在顧問公司做完組織改造建議後，對外宣布新人事案。