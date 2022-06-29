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鍾依文退出大同董事會 蔡維力接總座、王金來接副董

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

大同董事會成員又異動，今天公告競殿投資原法人董事代表鍾依文，改由精英電腦董事王金來接任。由於鍾依文為大同董事與現任總經理，卸任後將專注在大同子公司精英電腦董事長的職務。市場也傳出，預料將由前永豐餘控股總經理蔡維力接任大同執行長兼總經理，王金來回鍋董事會後，則會擔任副董事長。

王金來是前董座林郭文艷所提名的大同獨董，但已在去年底請辭，並至精英擔任副董兼總經理，現又以財會專業回鍋大同董事會，預料將擔任副董。蔡維力則因有金融業背景，且職涯領域資歷豐富，成為大股東心中最佳執行董事會決議人選，預料將擔任執行長兼總經理。

大同董事長王光祥力拚繳出好成績，除啟動組織再造，日前也在股東會上修訂章程，增設執行長、副董事長等職務。

大同 股東會

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