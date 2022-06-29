快訊

溝通不良TVBS「營業中」換台做？ 製作人出面回應了

黃明昭確定出線警政署長 高市警界傳「他」接任局長

跨國旅行逐漸重啟 桃機單日旅運量預報兩年來首度破萬

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
桃機旅運量逐漸回升，6月29日單日旅運量預報兩年來首度破萬達10,047人次。圖/桃機公司提供
桃機旅運量逐漸回升，6月29日單日旅運量預報兩年來首度破萬達10,047人次。圖/桃機公司提供

隨著各國疫苗覆蓋率的提升及檢疫政策的調整，跨國旅行逐漸重啟，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今（29）日單日旅運量達10,047人次，是自2020年4月以來首度破萬。機場公司表示，旅運量的回升對機場營運是一重要里程碑，團隊欣喜之餘，將持續提升服務品質及推動各項建設計畫。

機場公司指出，桃園機場今(2022)年1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7％，年增率自2月起連四個月正成長，顯見機場營運逐漸揮別疫情陰霾。這兩年多來，COVID-19疫情雖重創桃園機場營運，但機場公司把握時機加速推動跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送系統等各項空陸側工程及設施整建，期待隨著邊境管制逐漸放寬，能以全新面貌迎接疫後復甦，提供旅客更優異的服務品質。

桃園機場自6月15日恢復轉機作業及開放入境旅客親友接送，截至昨（28）日平均每日轉機人數549人，單日最高逾1,150人；親友接送比例佔入境旅客約28%，且呈上升趨勢，各項措施執行良好順暢。因應尖離峰時段旅客密度的差異，機場公司將持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度，並視現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，以優化排隊候車動線與加速旅客輸運。

面對邊境逐步開放，機場公司除提升防疫車隊量能外，亦將配合旅客通關需求，機動調整機場相關動線規劃及增派人力，期在兼顧防疫前提下，提供旅客安全、便捷、快速的通關與機場服務。

桃園機場今（2022）年1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7％，年增率自2月起連四個月正成長。圖/桃機公司提供
桃園機場今（2022）年1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7％，年增率自2月起連四個月正成長。圖/桃機公司提供

桃園機場

延伸閱讀

染疫又痊癒不是「無敵星星」 法官裁定：入境仍要居檢

Novavax明來台最快7月8日提供接種 4類人打第2次追加劑

中國縮短入境隔離天數 外國商會仍難樂觀

苗栗模型機場路段 大型重機衝撞事故3人傷

相關新聞

用好房做好事 徐國勇、蘇建榮邀房東加入公益出租

「300億元中央擴大租金補貼」7月起開放申請。內政部長徐國勇與財政部長蘇建榮今聯名於臉書發布貼文，鼓勵房東一起響應國家政...

疫後國旅商機爆發 世邦魏理仕：投資人可瞄準花蓮

疫後國旅商機蓄勢待發，世邦魏理仕今（29）日指出，多重打炒房、升息等因素下，土地交易降溫，也讓自用型買方轉為觀望態度，不...

飲料自備杯5元優惠7月上路 星巴克加碼到10元

環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，規定自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速...

「4、5家船商排隊等簽約」貨櫃景氣反轉 3大原因支撐散裝船運至少還有3年榮景

日前，貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）示警，經歷了兩年的大多頭行情，貨櫃景氣可能出現需求萎縮、供應增加，景氣反轉點約在8月。此話一出，無疑替貨櫃後市潑出一大盆冷水。

高鐵提撥2%獲利加發績效獎金 30日入員工帳戶

台灣高鐵今天證實，已經報請董事會同意，按照公司章程提撥110年（彌補累積虧損後）獲利2%為「員工酬勞」，發放今年度的績效...

5月百貨公司餐飲業營業額竟不減反增 原因出爐

主計總處發布國情統計，111年5月工業生產成長年增4.5%，零售業營業額也年增2.7%，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。