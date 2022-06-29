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明基醫攜手Dental Corporation 拓展泰國數位牙科市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
明基醫攜手Dental Corporation 拓展泰國數位牙科市場。明基三豐副董楊宏培(右二)、明基口腔總經理林家弘(右一)。圖/明基醫提供
明基醫攜手Dental Corporation 拓展泰國數位牙科市場。明基三豐副董楊宏培(右二)、明基口腔總經理林家弘(右一)。圖/明基醫提供

明基醫（4116）在疫情趨緩，各國企業回歸營運常態之初，積極拓展海內外市場，繼成立明悅智醫跨入台灣醫療管理市場後，今（29）日再與泰國Dental Corporation Public Company Limited（D-Company）簽署代理合約及合作備忘錄，銷售明基牙科產品，並且計畫未來共同開發數位牙材。

泰國人口近約7,000萬，是台灣的三倍，2020 年泰國醫療器材市場規模約為 16 億美元，預估至 2022 年可達 20 億美元，年複合成長率達 7.5%。明基醫表示，此次代理合約及合作備忘錄簽署結合D-Company在泰國牙科市場的牙科專業團隊與業務實力，以及明基佳世達集團在數位牙科醫療的技術開發與品牌實力，此合作將有助於集團擴大在數位牙科產品的影響力。

明基三豐副董事長楊宏培表示，隨著泰國東部經濟走廊（Eastern Economic Corridor，EEC）特區成立，帶動經濟發展，牙科市場將逐年成長。而在疫情趨緩之下，植牙、矯正、美學等治療也逐步回溫，帶動數位牙材產品的需求。明基三豐攜手泰國在地牙科領導集團D-Company，除了能快速開拓泰國牙科市場，也期望未來能複製相同模式至東協其他國家，推展集團的牙科業務。

D-Company旗下擁有1家牙科醫院，2家牙科醫療中心與13家牙科診所，以及牙材公司Dental Vision，是泰國牙科市場的領導者，提供牙科教學系統、牙科設備與耗材。其執行長Dr. PORNSAK TANTAPAKUL表示，D-Company作為泰國牙科產品與服務的領導品牌之一，非常看好泰國牙材市場未來的發展潛力，通過與明基佳世達集團的合作，可為泰國消費者提供全方位數位牙科產品、解決方案與優質的治療體驗。

泰國 明基醫

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