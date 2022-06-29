台郡變更高雄營業地址 重心轉向和發產業園區

軟板大廠台郡（6269）今（29）日公告，公司董事會決議通過變更高雄營業地址，轉向和發產業園區。

台郡公告提到，公司原定地址高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，決議變更高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號，依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

台郡近年積極投資高雄擴產並啟動百億元擴產，已新設高雄和發新廠，並定位為集團新創技術研發及高階產品製造中心。2020年時台郡高雄和發新廠一期驗收，並於同年第4季設備進廠，新廠第一期產能並在2021年第3季順利量產。

依據台郡統計，在2020及2021年兩年資本支出達104億，研發費用達39億，公司持續積極的投資新技術及新產能，逐步執行規劃的營運成長藍圖。