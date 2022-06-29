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疫後國旅商機爆發 世邦魏理仕：投資人可瞄準花蓮

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
新城鄉北埔區，逾1,000坪大面積住宅區土地標售。圖／世邦魏理仕提供
新城鄉北埔區，逾1,000坪大面積住宅區土地標售。圖／世邦魏理仕提供

疫後國旅商機蓄勢待發，世邦魏理仕今（29）日指出，多重打炒房、升息等因素下，土地交易降溫，也讓自用型買方轉為觀望態度，不少投資者改採買賣併行的策略，更看好旅遊業復甦態勢強烈，透過自有資產活化、購買飯店或購入土地自建方式的布局。

其中，各界布局花蓮旅遊業、物流業等動作不斷，包括全家便利商店斥資168億元，在花蓮興建「全溫層物流中心」、國產建材實業將旗下位於花蓮美崙溪畔濱海區，開發興建為大型國際特色飯店。

世邦魏理仕表示，自蘇花改通車後，台北至花蓮縮短為2.5小時，交通利多加上熱錢回流，徹底打開花蓮交通任督二派，不僅房價從1字頭來到2字頭，也帶動不少欲在東部發展企業的佈局，且花蓮又有旅遊熱點優勢，自然迎來投資人青睞。

世邦魏理仕指出，隨著國境管制逐步鬆綁，投資者可趁勢提早準備穩定收益工具，近期委託標售位於新城鄉北埔區，逾1,000坪大面積住宅區土地，因鄰近機場、火車站，以及慈濟醫院、縣府機關等成熟生活圈，加上已被納入大花蓮都市計畫，相當適合規劃為「分時度假住宅」，可滿足外來客的需求。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示，該案實屬稀有，由於大面積住宅區土地在本區已不多見，且近年雙北開發商覓地困難，多轉往外縣市發展，該案料將吸引有透天連棟住宅經驗之開發商積極評估。

林敬超指出，該區其他新成屋、透天連棟式住宅價格，目前平均價格為每坪新台幣21~24萬元，實際價格再依臨路、基地位置、和產品規劃而有不同，如經完善定位及規劃，包裝成度假宅，開發利潤率將遠高於雙北新推案。

旅遊業 升息 房價 都市計畫

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