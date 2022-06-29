飲料自備杯5元優惠7月上路 星巴克加碼到10元

環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，規定自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元的價差，許多業者響應政策提供優惠，其中又以星巴克自備飲料杯可省10元最優惠。

環保署表示今(29)日邀集7-ELEVEN、全家、麥當勞、肯德基及星巴克等業者，分享企業響應環保署公告措施。7月1日起，消費者至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料如自備非一次用飲料杯時，將獲得與未自備飲料杯至少5元價差的優惠；業者須於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」，每字邊長至少五公分，民眾消費時可多加留意。

環保署指出，100年上路的舊制要求業者提供1至3元的優惠，但效果約6％消費者有自備飲料杯，調查結果顯示，若加碼優惠至5元將提高意願。

環保署表示，民眾自備飲料杯，除享有優惠價格與衛生安全外，還有望合力減少每年5.8億個一次用飲料杯的耗用、約7千公噸垃圾與3.3萬噸約87座大安森林公園能吸收的碳排放等好處。而對業者而言，給予自備環保杯的消費者5元優惠，也有減少杯材成本、環境成本與增添人氣、買氣的鼓勵。

龍頭業者紛紛以提前起跑、加碼優惠的具體行動來積極響應政策，更有業者透露試辦期間消費者自備飲料杯的人數成長了5倍。

7-ELEVEN表示，於6月15日即提前響應新政策，旗下7千多門市與餐飲集團都開始提供5元起的優惠，每月1日更加碼優惠為7元，更計畫參與循環杯設備的設置。

統一旗下連鎖咖啡店星巴克將優惠加碼為10元，並強調為其實24年前就提供自備飲料杯的優惠折扣了。

全家則表示，除響應政府政策提供優惠，今年3月就已展開循環杯租用的服務，預計今年底全台400家約一成的門市將完成設置。也計畫陸續推出循環餐盒、無包裝洗衣精充填站等減廢行動。

速食業兩大龍頭皆提前一個月開跑5元優惠，過去更就從包裝設計上減少杯蓋、吸管的使用，過去也紛紛以集點活動鼓勵消費者自備飲料杯。麥當勞去年就已開始自設循環杯租借站，肯德基更分享成果，表示開跑一個月來消費者自備飲料杯的比例提高了5倍。

環保署呼籲，民眾在購買茶飲或咖啡時，能自備飲料杯，除減少廢棄物產生量及實踐淨零綠色生活對環境盡一份心力外，還可享受一定的折扣，一舉數得。