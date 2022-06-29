完善行政溝通環境 圓展捐贈新北市政府4K視訊會議系統

圓展科技（3669） 宣布捐贈新北市政府50台 4K 視訊會議系統 AVer VB130(市值約120 萬元)，提供各局處室與轄下公營機關團體使用，協助市府強化遠距溝通效率，提供更多便民服務。

疫情當前，遠距溝通與混合辦公成趨勢，圓展表示，公司深根視訊會議產業多年，了解工欲善其事必先利其器，特別捐贈50視訊會議系統VB130 給新北市政府，協助市府打造完善且高效率的行政溝通環境。

VB130 擁有 4K 超廣角鏡頭，配備 AI 智能感光照明、噪音隔絕與自動追蹤技術，能有效提升視訊會議品質。

圓展總經理許起裕表示，圓展創立以來就秉持貢獻自己、服務人群的理念，

身為新北在地企業，此次以實際行動落實 ESG 企業社會責任。未來我們將持續推動資訊科技的創新，期望透過優質的視訊會議產品與服務，協助更多機關團體建構高效率的遠距溝通環境。

圓展全系列雲端視訊會議解決方案安裝簡易，隨插隨用，獲得包含 Zoom、Microsoft® Teams、Skype for Business、Google Meet供與會者流暢的視訊與會議協作體驗，滿足大中小等多元會議空間需求等主流視訊軟體平台認證或推薦。