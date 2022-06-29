快訊

台大、北醫夫妻檔教授洩密技術長達10年 調查局搜索約談12人

7月15日起國旅住宿最高補助1300元 申請方式出爐

氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

完善行政溝通環境 圓展捐贈新北市政府4K視訊會議系統

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

圓展科技（3669） 宣布捐贈新北市政府50台 4K 視訊會議系統 AVer VB130(市值約120 萬元)，提供各局處室與轄下公營機關團體使用，協助市府強化遠距溝通效率，提供更多便民服務。

疫情當前，遠距溝通與混合辦公成趨勢，圓展表示，公司深根視訊會議產業多年，了解工欲善其事必先利其器，特別捐贈50視訊會議系統VB130 給新北市政府，協助市府打造完善且高效率的行政溝通環境。

VB130 擁有 4K 超廣角鏡頭，配備 AI 智能感光照明、噪音隔絕與自動追蹤技術，能有效提升視訊會議品質。

圓展總經理許起裕表示，圓展創立以來就秉持貢獻自己、服務人群的理念，

身為新北在地企業，此次以實際行動落實 ESG 企業社會責任。未來我們將持續推動資訊科技的創新，期望透過優質的視訊會議產品與服務，協助更多機關團體建構高效率的遠距溝通環境。

圓展全系列雲端視訊會議解決方案安裝簡易，隨插隨用，獲得包含 Zoom、Microsoft® Teams、Skype for Business、Google Meet供與會者流暢的視訊與會議協作體驗，滿足大中小等多元會議空間需求等主流視訊軟體平台認證或推薦。

視訊 圓展 ESG

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

核二乾貯爭議 新北籲台電儘快興建室內乾貯設施

影／鐵皮檳榔攤藏賭場 新北第三方警政強制拆除

相關新聞

「4、5家船商排隊等簽約」貨櫃景氣反轉 3大原因支撐散裝船運至少還有3年榮景

日前，貨櫃海運巨頭馬士基（Maersk）示警，經歷了兩年的大多頭行情，貨櫃景氣可能出現需求萎縮、供應增加，景氣反轉點約在8月。此話一出，無疑替貨櫃後市潑出一大盆冷水。

疫後國旅商機爆發 世邦魏理仕：投資人可瞄準花蓮

疫後國旅商機蓄勢待發，世邦魏理仕今（29）日指出，多重打炒房、升息等因素下，土地交易降溫，也讓自用型買方轉為觀望態度，不...

飲料自備杯5元優惠7月上路 星巴克加碼到10元

環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，規定自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速...

高鐵提撥2%獲利加發績效獎金 30日入員工帳戶

台灣高鐵今天證實，已經報請董事會同意，按照公司章程提撥110年（彌補累積虧損後）獲利2%為「員工酬勞」，發放今年度的績效...

5月百貨公司餐飲業營業額竟不減反增 原因出爐

主計總處發布國情統計，111年5月工業生產成長年增4.5%，零售業營業額也年增2.7%，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業...

易飛網營收開紅盤 祭「解封三支箭」迎後市

旅遊電商易飛網（2734）今（29）日召開股東會，最新財報顯示，受惠於國旅及防疫商品布局策略奏效，自今年3月起連續三個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。