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陽明山41年別墅重建大翻身 神秘女富豪砸1.6億元收藏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

疫情時代，山區別墅吸引層峰客出手收藏，據實價揭露，今年5月成交一筆，位於陽明山莊頂路的整棟透天別墅，總價1億6168萬元，建物186.27坪、土地166.68坪，屋齡逾4年，經查，買方為俞姓女姓自然人。

進一步調查發現，該透天的前身原為屋齡41年的老舊透天，在2012年7月由前屋主以總價7300萬元買下後，整棟建物打掉重建，2018年拿到新使照，變身為全新現代風別墅，目前屋齡為四年，另，比對網路資料，該別墅日前以1億9880萬掛售，如今1億6168萬成交，議價空間18%，屋主以約82折割愛。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，陽明山環境清幽，又近美國學校，豪宅級別墅林立，早年吸引不少偏好美式悠閒生活的富豪，近年台北豪客偏好都會型豪宅，講究建築氣派、公設豐富、管家服務，也喜歡和家族或企業好友群居方便社交，因此郊區別墅交易漸少，不過仍有不少高資產族以購置陽明山度假宅為樂。

張旭嵐說，尤其在這些年疫情下，山區別墅頗有「遠離人潮卻沒有被隔離獨居感」，也可以隨時成為親友間小眾相聚的招待所，仍能吸引富豪出手收藏。

統計2021年至今，陽明山共有3筆億級透天別墅交易，且買家全數無貸款買下，包括至善路三段336巷「聖人橋至善山莊」透天農舍，2021年6月以總價1.2億元交易；另一筆則為格致路8巷別墅，屋齡高達54年，去年4月成交1.5億元。

第一建經研究中心副理張菱育表示，這些購入陽明山別墅的富豪，大多經商多年，累積一定資產，且手中大多擁有多間房產，因此受疫情、央行升息、股市等外在因素影響較小，如今再購入別墅產品，採取無貸款方式購置，可作為自身的資產配置，作為自用、度假、家族成員共同居住等用途。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

陽明山 疫情

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