鬼城變黃金！全台10大房市新熱區曝 這區交易增10倍

房價高漲，民眾買房不是愈買愈小就是愈買愈外圍，使得不少衛星城市近年異軍突起，據591實價登錄，統計2022年第1季六都與新竹縣市各行政區成交量，與2018年第1季相較，5年來不少行政區交易件數翻倍，甚至飆漲近10倍，房價漲幅最高也逼近7成，其中，新竹縣芎林鄉為成交量漲幅居冠，5年來大增逾10倍。

統計資料，全台房市新興熱區，包括新竹芎林、台中梧棲、龍井、新北八里、桃園大園、觀音、龜山、台南麻豆、高雄大社、前金。

591分析，以竹科買盤為主的新竹，近年在竹北房價暴衝之下，使得鄰近的芎林受惠，吸引科技新貴及竹北換屋族到此置產，交易多集中在區域內的三大重劃區(19公頃、綠獅與金獅)，房價也搖身一變，從1字頭成長到3字頭。

全台房市新熱區第二為台中梧棲，5年來交易量大增4.7倍，主要是受惠2018年底開幕的台中三井OUTLET，加上捷運藍線與海生館議題，使區域內的台中港重劃區推案大爆發。

第三為新北八里，5年來交易量也來達4倍，主因近年有淡江大橋、八里輕軌及台北港特區土地變更案等議題，交易多集中在區域內的台北港重劃區，兩地也皆靠著親民的2字頭房價，買盤主攻小資首購族。

第四、五名皆位於桃園，分別為大園與觀音，對比5年前，兩區成交量增加約3倍，大園近年因青埔特定區推案火熱，助攻房市交易量，房價漲幅逼近7成；而觀音則為北部最大工業區，近年受惠台商回流影響，人口紅利持續流入。

特別的是，兩地皆受惠航空城計畫，使得大量拆遷戶選擇鄰近的大園客運園區以及觀音草漯區域購屋，意外成為房市新寵。

第六為台中龍井，2022年Q1成交量410件，5年間交易量增加約2倍，龍井與西屯相鄰，享有共同生活圈，然而房價只要2字頭，加上特五號道路即將開通，減少到中科的時間，近年成為科技新貴購買透天產品的首選之地。

第七至九名皆位於南二都，台南麻豆交易量5年成長2倍，受惠原有的工業區重劃開發與麻善大橋旁闢建快速聯絡道路直達南科，吸引南科工程師在此購屋。

高雄的大社、前金區，5年來交易量皆翻倍成長，自去年台積電宣布在楠梓設廠後，連帶北高雄房價較低的大社也跟著受惠，加上區內原有工業區，周邊又有多所大專院校，讓就業、就學人口支撐在地居住需求；前金則為南高雄精華區，同時還有傳統文教區優勢，近年則有亞洲新灣話題，支撐買氣。