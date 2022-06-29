築間餐飲集團全品牌上半年展店14家 營業額上看19億元

築間餐飲集團不受疫情干擾，在疫苗施打率高、兒童疫苗普及化下，看好報復性消費潮，今年上半年大舉拓點14家門店，全台門店累計達113家，營業額上看19億元。

延續上半年展店氣勢，築間幸福鍋物於台中市文心路上，火鍋一條街的市政二店，7月1日將以全新「蔬食自助吧」型態登場；另一間同天開幕位於基隆仁二路，則是主打提供「全台首家火烤」的門店，展現餐飲市場爆發力。

另一方面，7月份將一口氣展店13家，平均一週開3家門店，單月開店量直逼上半年開店總量體，顯業者對市場相當有信心。

以台中為大本營的築間餐飲集團，在台中市政二店以全新用餐型態，提供蔬食自助吧，7月1日將與消費者見面。

築間餐飲集團表示，台中文心路上的市政一店、二店及三店是集團指標型大店，這次趁前陣子內用趨緩時，市政二店進行小規模改裝，自助吧是市場趨勢，把食材選擇權還給消費者，加上現今大眾重視蔬食的比例越來越高，自助吧提供31種當令食材，還有飲料吧、冰淇淋吧，無限暢飲、吃到飽。

而基隆廟口店則是全台首間火、烤兩吃的門店，火、烤進化版的築間幸福鍋物，選在基隆開張別有意義。築間從基隆起家，特別讓基隆民眾搶先開吃。

開幕推出凡內用消費，於Facebook、IG打卡，或Google評論五星，即可享打卡者或評論者燒烤品項每人五折優惠乙份。其中，燒烤提供牛肉、豬肉、雞肉、海鮮四類品項，還吃得到澳洲和牛、西班牙伊比利豬，肉品都以獨家秘方調味過，風味十足。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，7月份這波展店還有集團旗下最受歡迎的火烤品牌「本格和牛燒肉放題」，將首度進駐宜蘭爾本購物廣場，為宜蘭第一家門店。

其他有台中益民商圈、竹北、桃園、新莊、基隆潮境公園等據點，都在7月要與消費者見面，而下一波展店將鎖定南部高雄地區。

展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部薪水4萬3,000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市要求，目標瞄準資本市場邁進。