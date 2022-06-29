10大房市新熱區 這區交易增10倍、房價漲7成

房價高漲，民眾買房不是愈買愈小，就是愈買愈外圍，使得不少衛星城市近年異軍突起。

其中又以新竹芎林、台中梧棲、龍井、新北八里、桃園大園、觀音、龜山、台南麻豆、高雄大社、前金區最明顯，已成全台房市新興熱區。根據591實價登錄統計，5年來上述行政區交易件數都翻倍成長，最多甚至飆漲近10倍，房價漲幅最高也逼近7成。

成交件數增幅居冠的為新竹縣芎林鄉，成交量5年間暴增近10倍，2018年Q1芎林成交量僅12件，今年Q1成交量達130件。

591分析，主要是以竹科買盤為主的新竹，近年在竹北房價暴衝之下，鄰近的芎林跟著受惠，吸引科技新貴及竹北換屋族到此置產，交易多集中在區域內的三大重劃區(19公頃、綠獅與金獅)，房價也從1字頭成長到3字頭，漲幅近7成。

全台房市新熱區亞軍與季軍分別為台中梧棲與新北八里，兩地5年間交易量皆大增4倍。梧棲受惠於台中三井OUTLET在2018年底開幕，加上捷運藍線與海生館議題，使區域內的台中港重劃區推案大爆發。

八里則因近年有淡江大橋、八里輕軌及台北港特區土地變更案等議題，交易多集中在區域內的台北港重劃區，兩地也皆靠著親民的2字頭房價，買盤主攻小資首購族。

桃園大園與觀音分別拿下房市新熱區的第四及第五名，對比5年前，兩區成交量增加約3倍。

大園近年因青埔特定區推案火熱，助攻房市交易量，房價漲幅逼近7成；觀音則為北部最大工業區，近年受惠台商回流影響，人口紅利持續流入。此外，兩地也受惠航空城計畫，使得大量拆遷戶選擇鄰近的大園客運園區以及觀音草漯區域購屋，意外成為房市新寵。

房市新興熱區第六名則是位於台中的龍井，2022年Q1成交量410件，5年間交易量增加約2倍，龍井與西屯相鄰，享有共同生活圈，房價只要2字頭，加上特五號道路即將開通，減少到中科的時間，近年成為科技新貴購買透天產品的首選之地。

交易量同樣成長約2倍新熱區還有台南麻豆。麻豆受惠於原有的工業區重劃開發與麻善大橋旁闢建快速聯絡道路直達南科，縮短麻豆與南科距離，吸引不少偏好透天產品的南科工程師在此購屋。

第八、第九為高雄的大社與前金區，5年間房屋交易量皆翻倍成長，自去年台積電宣布在楠梓設廠讓當地房價井噴後，連帶北高雄房價較低的大社也跟著受惠，不僅如此，區域內原有的工業區及周邊多所大專院校，讓就業、就學人口支撐在地居住需求。