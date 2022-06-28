小七、星巴克也推出循環杯了！50元就能租借杯子

響應環保署減塑政策，統一超（2912）旗下7-ELEVEN偕同統奕包裝、星巴克，耗時超過一年、斥資逾千萬元，由通路自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，首波於內湖科技園區周邊7-ELEVEN門市打造「循環杯服務示範商圈」，將建置通路最大的「循環杯服務模式」。

預計至今年年底前，將有超過550店，包括7-ELEVEN有500家、星巴克50家，提供循環杯服務。

統一超商、星巴克與統奕包裝攜手合作，首創自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，目前於內湖區7家7-ELEVEN門市測試，預計7月11日起正式開放民眾使用，開啟OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」即可至門市輕鬆借用與歸還。

為確保衛生安全，亦與符合政府規範的專業清洗廠合作，循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。此外，為打造永續循環經濟，使用後汰舊的循環杯，也將透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。

消費者於OPEN POINT APP中，點選ibon服務，進入「循環杯租借」頁面，並至有導入循環杯計畫之門市，詢問門市人員借用循環杯，即可使用借杯服務，可使用OPEN錢包、OPEN POINT點數或icash Pay支付50元，只要於借杯日起七天內至設有還杯機台之7-ELEVEN門市或星巴克門市即可進行歸還。

消費者還杯時，只要掃瞄還杯租借識別碼，再掃描杯子上的QRCode即可進行還杯，於消費者退杯後將於7-10日內50元將全額退還至會員帳號中。

另外，星巴克為減少一次性飲料杯的使用，也同步導入「循環杯服務」，於今年7月下旬優先於2家門市測試「OPEN iECO循環杯還杯機」供消費者還杯使用，預計第四季陸續在桃園、台北共50家星巴克門市提供「循環杯服務」，其中21家門市內將設置還杯機。

同時為呼應星巴克亞太區於3年內將導入35%門市的目標，其他地區也將逐步導入循環杯服務。

為響應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」，7-ELEVEN自2021年已與台南、桃園、台北、台東等地方政府合作陸續設置「循環杯租還站服務」，同時優先推動每月一號自備飲料杯省5元優惠。