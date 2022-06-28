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台北遠東香格里拉搶攻暑假親子商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「夏日池畔野餐派對」結合野餐、露營、泳池及美食等元素，吃喝玩樂一應俱全。業者提供
「夏日池畔野餐派對」結合野餐、露營、泳池及美食等元素，吃喝玩樂一應俱全。業者提供

飯店開始搶攻暑假親子商機，迎接暑假旅遊回溫，台北遠東香格里拉住房、餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群，特別推出「寶貝FUN一夏」親子住房專案和「夏日池畔野餐派對」。

7月1日至9月11日期間闔家入住舒適寬敞的客房、盡享豐盛早餐、再享專屬「夏日童樂園」豐富有趣的親子設施與活動，例如虛擬實境、Switch電玩、拼圖遊戲、廚藝教室、寫真攝影，不只小孩開心放電，還有讓爸媽休息放鬆的娛樂空間與美甲按摩服務，共享親子時光。餐飲同步於七樓戶外泳池每週六日下午3-7點，推出「夏日池畔野餐派對」，入場含一份餐點及啤酒、無酒精飲品無限暢飲，還可加購夏日野餐籃，歡度豔夏美好時光。

緩解緊繃的防疫生活，帶孩子們開心Fun暑假，台北遠東香格里拉特別於7月1日至9月11日推出獨家「夏日童樂園」，預訂「寶貝FUN一夏」親子住房專案的賓客，於住宿期間可入園體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆；其他住宿賓客於平日入園每位僅需外加300元、假日外加350元，兩歲以下孩童免費，暢玩「夏日童樂園」。

近年來野餐時尚風潮興起，今年夏天，每個週末都可以到台北遠東香格里拉七樓夏季泳池畔享受「夏日池畔野餐派對」，結合野餐、露營、泳池及美食等元素，吃喝玩樂一應俱全，省去自己張羅飲食的麻煩，到飯店輕鬆享受戶外風格野餐，住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料、台灣啤酒及一份餐點，有培根凱撒沙拉、炸魚薯條、牛肉漢堡、風味熱狗堡、雞翅等豐富多樣餐點可供選擇。

另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳，在池畔樂享微醺泡泡野餐趣。需三天前預訂。

「小小廚神」廚藝課，跟著五星主廚學習，每個孩子都是明星小廚神。業者提供
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「遊樂天地」是由兩間客房打通，提供各式各樣的質感遊具供學齡前孩童探索。業者提供
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野餐 親子 香格里拉

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