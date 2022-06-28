統一超攜手星巴克 打造本土最大循環杯服務生活圈

統一超（2912）擴大營運綠實力，旗下7-ELEVEN偕同統奕包裝、星巴克，耗時超過一年、斥資逾千萬元，整合創新架構由通路自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，首波於內湖科技園區周邊7-ELEVEN門市打造「循環杯服務示範商圈」，將建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計至2022年年底前將有超過550店，包括500家7-ELEVEN、50家星巴克，提供循環杯服務，架構可持續發展永續生態圈。

統一超、星巴克與統奕包裝攜手合作，首創自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，目前於內湖區7家7-ELEVEN門市測試，預計7月11日起正式開放民眾使用，開啟OPEN POINT APP的「循環杯租借服務」即可至門市輕鬆借用與歸還。為確保衛生安全，亦與符合政府規範的專業清洗廠合作，循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。此外，為打造永續循環經濟，使用後汰舊的循環杯也將透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。

統一集團旗下的統奕包裝自1994年投入紙杯生產等包材製作，為本土紙杯市占率第一品牌。合作對象遍及7-ELEVEN、各大麵廠、茶飲及速食連鎖店等通路。即使紙類包材相對環保，但為減少一次性包材使用，近年積極轉型、領先同業投入「循環杯機台系統」建置，將以「循環經濟企業」為目標，從包材製作到響應環保趨勢、開發循環容器使用，整合集團資源提供給消費者更環保且便利的服務。

此外，統一超轉投資星巴克除了提供環保杯折扣10元的方式，來鼓勵顧客自行攜帶可重複使用材質的容器至門市購買咖啡飲料外；配合政府政策，將內用水杯、餐具，改以可重複性使用材質；落實回收再利用的永續循環精神，門市的提袋、杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市並導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤。

而為減少一次性飲料杯的使用，也同步導入「循環杯服務」，於7月下旬優先於2家門市測試「OPEN iECO循環杯還杯機」供消費者還杯使用，預計第4季陸續在桃園、台北共50家星巴克門市提供「循環杯服務」，其中21家門市內將設置還杯機。同時為呼應星巴克亞太區於3年內將導入35%門市的目標，其他地區也將逐步導入循環杯服務。

為響應聯合國永續發展目標「SDG12責任消費與生產」，7-ELEVEN自2021年已與台南、桃園、台北、台東等地方政府合作陸續設置「循環杯租還站服務」，同時優先推動每月一號自備飲料杯省5元優惠。今年為提前響應環保署7月1日上路的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」新法規，於6月15日起推出自備飲料杯每杯現省5元，再加碼每月一號現省7元，2022年底前並將全面淘汰生質塑膠杯(PLA)之一次用飲料杯，透過逐步減少一次性飲料杯的使用量，從生活實踐環保永續理念。