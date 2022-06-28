快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

國旅解封商機大噴發，投資民宿正夯？小心三大地雷

遠見／ 文 / 林鳳琪
觀光旅遊業受疫情升溫衝擊，422起打滿3劑才能參加旅行團，外傳還引發倒團。記者劉學聖／攝影
觀光旅遊業受疫情升溫衝擊，422起打滿3劑才能參加旅行團，外傳還引發倒團。記者劉學聖／攝影

暑假將屆，無敵星星一族蓄勢待發，台灣能順利迎來解封商機噴發？飯店求售潮不斷，民宿卻逆勢增三成？投資民宿正夯？專家：小心三大陷阱。

新冠疫情至今三年，全台飯店倒了近65家。飯店業求售、換手消息頻傳，根據財政部資料統計，疫情間，全台旅館「收攤」將近65家，這還未算入換手經營家數。

同樣身處「海嘯第一排」的疫情重災區，民宿業家數卻逆勢大幅成長34%，三年大增逾2000家，登記在案共有5891家。

近三年來，疫情影響，各國嚴管邊境，外國人入境難，國人出境也難。這也讓台灣境內「疫情短暫解除情報」期間，迎來國旅新契機。尤其以可避「團客大量群聚」染疫危機的民宿，成了國旅族的心頭好。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，同受新冠疫情衝擊，民宿、飯店卻呈現兩樣情，關鍵在，與旅館相比較，民宿規模小、門檻低。且家庭式民宿經營，彈性多元，除了接待客人，也可自住、自用，這也是民宿投資者無畏疫情，趨之若鶩的原因。

國旅發威，離島民宿密度高

有趣的是，民宿家數最多的縣市，屬國境之南的屏東縣，以841間居全台之冠。成長最多的則是彰化縣，三年成長近一倍，92.3％。郎美囡分析，這與近年來各地方政府為帶動地方發展，力推在地深度旅遊有關。

彰化縣政府就主動整合觀光資源並強化行銷，推出「觀光圈政策」，讓國旅更顯精緻；一來增加國人境內旅遊意願，也帶動觀光業與民宿投資意願，三年家數倍增。

若以民宿密集度來看，疫情間，躍居國人國旅心頭好的的離島深度旅遊，成台灣民宿密度最高地區。又以澎湖縣、連江縣(馬祖)、金門縣等離島地區遙遙領先，尤以澎湖縣密度最驚人，平均每平方公里就有6家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產與台灣本島有極大不同，除了本身具休閒觀光性質，加上「農變建制度」利多，一般農業區農牧用地或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達50%。

反觀本島農地，興建農舍建蔽率僅10%、限制多、地價高。業者分析，不少退休族想投資置產兼營民宿，澎湖不動產吸引力更甚本島。葉俞麟指出，澎湖房地產，5成買方來自外地，僅約2成是本島就業的澎湖人。

其中不乏退休後在澎湖置產蓋民宿，看上的就是其彈性多元，可經營，也可當休閒宅。亦有3成，本島事觀光相關產業的年輕二代，也看上澎湖潛力，投資民宿。

民宿門檻低？小心誤觸法規

雖相較飯店旅館業，民宿投資門檻較低，但住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也提醒三大地雷。

一、合法民宿須向地方政府申請

二、應注意土地使用分區是否在許可範圍

三、經營規模限制需釐清

徐佳馨建議，若非合法登記民宿，最高可處三十萬元罰緩，想投資民宿者，應釐清相關法規，成本及營業計劃，以免賠了老本，連夢想都成幻影。

（本文出自2022.6.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

民宿 疫情 澎湖 馬祖

相關新聞

王品陳正輝：下半年追業績 將開13家新店、7月推新品牌

王品（2727）今（28）日舉行股東常會，會中通過2021年財報與虧損撥補案，因去年受疫情重創，稅後淨損1億元，擬由法定...

國旅解封商機大噴發，投資民宿正夯？小心三大地雷

暑假將屆，無敵星星一族蓄勢待發，台灣能順利迎來解封商機噴發？飯店求售潮不斷，民宿卻逆勢增三成？投資民宿正夯？專家：小心三大陷阱。

國人超愛喝飲料！手搖店數創歷史新高 品牌汰換速度快

據財政部最新資料，今年前四月，飲料店店數達2.2萬店，較去年同期增6%，創歷史新高，前四月飲料店銷售額更高達207億元，...

預售屋買氣大減、轉售量大增 四大關鍵決定下半年房市

去年預售屋交易熱絡，但今年以來買氣有降溫趨勢。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，根據預售屋實價登錄資料統計，去年9到12...

土地轉涼！交易萎縮43% 這物件成停泊避險資金首選

高力國際今（28）日發布2022年第2季商用不動產及土地投資調查，今年上半年全台大型土地成交量僅802億元，較去年同期大...

王品走過去年虧損 董座陳正輝：今年射三箭穩績效

王品今日舉行股東會，會中通過2021年財報與虧損撥補案，因去年受疫情重創，稅後淨損1億元，擬由法定盈餘公積彌補虧損，決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。