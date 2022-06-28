國旅解封商機大噴發，投資民宿正夯？小心三大地雷

暑假將屆，無敵星星一族蓄勢待發，台灣能順利迎來解封商機噴發？飯店求售潮不斷，民宿卻逆勢增三成？投資民宿正夯？專家：小心三大陷阱。

新冠疫情至今三年，全台飯店倒了近65家。飯店業求售、換手消息頻傳，根據財政部資料統計，疫情間，全台旅館「收攤」將近65家，這還未算入換手經營家數。

同樣身處「海嘯第一排」的疫情重災區，民宿業家數卻逆勢大幅成長34%，三年大增逾2000家，登記在案共有5891家。

近三年來，疫情影響，各國嚴管邊境，外國人入境難，國人出境也難。這也讓台灣境內「疫情短暫解除情報」期間，迎來國旅新契機。尤其以可避「團客大量群聚」染疫危機的民宿，成了國旅族的心頭好。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，同受新冠疫情衝擊，民宿、飯店卻呈現兩樣情，關鍵在，與旅館相比較，民宿規模小、門檻低。且家庭式民宿經營，彈性多元，除了接待客人，也可自住、自用，這也是民宿投資者無畏疫情，趨之若鶩的原因。

國旅發威，離島民宿密度高

有趣的是，民宿家數最多的縣市，屬國境之南的屏東縣，以841間居全台之冠。成長最多的則是彰化縣，三年成長近一倍，92.3％。郎美囡分析，這與近年來各地方政府為帶動地方發展，力推在地深度旅遊有關。

彰化縣政府就主動整合觀光資源並強化行銷，推出「觀光圈政策」，讓國旅更顯精緻；一來增加國人境內旅遊意願，也帶動觀光業與民宿投資意願，三年家數倍增。

若以民宿密集度來看，疫情間，躍居國人國旅心頭好的的離島深度旅遊，成台灣民宿密度最高地區。又以澎湖縣、連江縣(馬祖)、金門縣等離島地區遙遙領先，尤以澎湖縣密度最驚人，平均每平方公里就有6家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產與台灣本島有極大不同，除了本身具休閒觀光性質，加上「農變建制度」利多，一般農業區農牧用地或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達50%。

反觀本島農地，興建農舍建蔽率僅10%、限制多、地價高。業者分析，不少退休族想投資置產兼營民宿，澎湖不動產吸引力更甚本島。葉俞麟指出，澎湖房地產，5成買方來自外地，僅約2成是本島就業的澎湖人。

其中不乏退休後在澎湖置產蓋民宿，看上的就是其彈性多元，可經營，也可當休閒宅。亦有3成，本島事觀光相關產業的年輕二代，也看上澎湖潛力，投資民宿。

民宿門檻低？小心誤觸法規

雖相較飯店旅館業，民宿投資門檻較低，但住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也提醒三大地雷。

一、合法民宿須向地方政府申請 二、應注意土地使用分區是否在許可範圍 三、經營規模限制需釐清

徐佳馨建議，若非合法登記民宿，最高可處三十萬元罰緩，想投資民宿者，應釐清相關法規，成本及營業計劃，以免賠了老本，連夢想都成幻影。

（本文出自2022.6.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）