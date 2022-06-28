王品陳正輝：下半年追業績 將開13家新店、7月推新品牌

王品（2727）今（28）日舉行股東常會，會中通過2021年財報與虧損撥補案，因去年受疫情重創，稅後淨損1億元，擬由法定盈餘公積彌補虧損，決議不配發股利。王品董事長陳正輝表示，希望保留資金衝刺2022年的營運，待疫情穩定、獲利提升後，才能將股東報酬極大化。展望今年，陳正輝表示，6月業績已回穩，只要疫情不再出現重大變化，下半年營運審慎樂觀。此外，王品將跨足全新餐飲品類，新品牌預計7月中與大眾見面，目前有13家新店蓄勢待發，疫情和緩後將能加速追趕、提升業績。

王品2021年合併營收172億元，兩岸同受疫情衝擊，歸屬於母公司稅後淨損1億元，每股虧損1.4元。大陸因「動態清零」，總體經濟成長放緩，台灣也面臨「餐飲禁內用」打擊，陳正輝表示，即使推出外帶、外送餐點因應，但王品擅長的是內用體驗型餐飲，若以內用的高成本結構經營低單價外帶市場，成本負擔大，拖累王品去年第2、3季營收腰斬、虧損擴大，雖然第4季獲利大幅轉盈，仍無法補足全年缺口。

兩岸今年再度面臨疫情挑戰，陳正輝表示，王品從三方面穩住業績，第一是分群經營，將旗下22個品牌分為異國、日料、火鍋、中餐、燒肉、石二鍋六大事業群，整合後端供應鏈、累積廚藝技術和知識，創造綜效；其次，透過「王品瘋美食APP」整合行銷，以往會員由品牌各自經營，如今整合至單一渠道，可增加兩百萬會員的黏著度；第三，推動餐飲品牌零售化，王品自2019年開始布局零售市場，三年內就達到8.5億元營收，透過品牌帶動零售、零售再帶動內用的策略，創造新的成長動能。

隨著台灣脫離疫情高原期、上海也正式解封，陳正輝表示，步入7、8月餐飲旺季，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，透過新品牌、新展店業績挹注，將推升整體營業規模與獲利。

王品今年的股東會，吸引不少股東參加，其中不乏衝著紀念品而來，王品近年股東會紀念品屢屢引發市場話題，陳正輝表示，連續四年的大禮包，不但帶動市場話題，更有效提升來客人數。多數行銷活動灑優惠券，回籠率頂多3～5％，但王品股東大禮包，餐券回籠率高達40％，且每位股東會帶2.67位客人用餐，效益相當龐大。