Global Mall20家新櫃品牌登場 百貨首家滑雪場7月17日亮相

疫情趨緩，帶動人潮回升，冠德（2520）旗下Global Mall今年上半年業績較去年同期成長近20%，為迎接暑假及衝刺下半年，Global Mall近期啟動改裝，不同於上半年以防疫家電、運動健身商品、療癒香氛最為熱銷，看準下半年消費者將更注重精神層面的「實體消費體驗」包括度假旅遊、娛樂及享美食聚餐，從居家、虛擬網路解放到享受實境體驗，Global Mall於6月到8月共計導入20家娛樂休閒及餐飲新櫃品牌，主打動態、親子手作及異國美食體驗，預計將帶動改裝區域業績成長三到五成。

Global Mall桃園A19繼引進全台百貨最大攀岩館，接著備受期待的全台百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」即將於7月17日試營運登場；新北中和則鎖定親子體驗，首度全面改裝原三樓親子樂園、玩具區近千坪空間，新增親子烘焙、創意手作區等，品牌數從5家增加為12家，包括「Home.焙小日子」、「米特才藝中心」、「童の作.研究所」、「樂玩多」等已搶先於近期開幕，接著6月30日親子歡樂天地，包括建築樂園、funbox、湯姆熊歡樂世界將全新登場。

為即將開放的出國旅遊暖身，先體驗品嚐異國料理回味，Global Mall南港車站、桃園A8及屏東市鎖定餐飲改裝，南港車站近期引進「想想咖哩」、「峇峇正宗南洋料理」、「品聚香」；桃園A8為「星馬快餐」桃園首店皆已開幕亮相、吸客嚐鮮，緊接著8月中還有屏東市「勝博殿」屏東首店上陣。

全台首創主打運動X娛樂 X 購物新生態圈的Global Mall桃園A19不僅串聯樂天桃猿隊，從球場內互動活動到館內直播球賽、球迷專屬優惠，球迷們搭著桃園捷運一路到桃園A19串聯到球場，滿滿的歡樂期待感，彷彿到日本搭電車看球賽的氛圍。不只觀賽同樂，桃園A19更打造身歷其境的動態體驗，繼引進全台百貨最大攀岩館「原岩攀岩館」，10米高的上攀牆、多角度抱石牆面，享受攀岩刺激感，現更進一步再推速度感運動體驗，眾所期待的全台百貨第一家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，即將於7月17日在5樓登場試營運。同時因應健康生活已成為日常，同日還有「BEREST 彼翼健康智品」桃園首店，將打造為包括BH歐洲健身器材、精選健康家電複合式店型，以及「動8團課健身」全新登場。

台灣近年來滑雪人口不斷成長，看準國外旅遊有望解封，Global Mall桃園A19「iSKI滑雪俱樂部」先提供解封前的滑雪體驗回味與學習，150坪空間中，設有兩座長達10公尺全台唯一歐洲原裝進口的大型「滑雪模擬機」，在專業資深滑雪教練帶領下，搭配單板(Snowboard)、雙板(Ski) 各式訓練課程，透過穩定、可加濕的「雪毯」進行滑雪訓練，還具有10-20度坡度、0-35KM時速可控功能，充滿滑雪擬真感，不論是4歲以上的小小朋友、尋找新興趣的年輕朋友、或滑雪多年的高手，不需背負器材爬坡或是穿著厚重雪服，都能輕鬆感受不同滑雪情境的真實感，未來出國滑雪時無縫接軌，加快上手速度。