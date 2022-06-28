土增稅大減13.5億元！花蓮慘當衰退王 專家點關鍵

根據財政部最新統計，今年前五月土增稅實徵淨額451.7億元，較去年同期減少13.5億元，減幅2.9%；土增稅件數約28萬件，較去年同期減少約1萬件，減幅約3.8%，全台以花蓮衰退幅度最大，件數減少27.2%，金額減少47.8%，慘當衰退王。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，今年前五月土增稅減少，除與財政部所提之去年基期高有關外，近年長期持有者移轉降溫，短期交易不少，加上地方政府調整公告現值腳步趨緩，民間節稅有其規劃等，也是重要原因。

綜觀各縣市表現，件數部分僅有新北、苗栗、南投、金門與屏東增加，其餘皆減少；金額部分除北市、台中、高雄、苗栗、彰化、南投、屏東、基隆、金門與連江等縣市增加，其餘部分減少。

值得注意的是，六都以外，南投、金門、苗栗、屏東與金門在件數與金額均呈現成長，顯見區域仍有一定交易熱度。

反觀花蓮與宜蘭過往交易火熱，土增稅收入搶眼，但最近表現較弱，其中花蓮在件數減少27.2%，金額減少47.8%，綜合表現上最為差強人意，推估區域價格高漲，影響交易意願有關。

徐佳馨指出，綜觀件數與稅額表現多較去年弱勢，六都之中，新北是唯一件數增加；在金額部分，以台北、台中、高雄呈現成長，其中北市增幅達18%，最為亮眼。但新北件數增，金額卻減少，除與交易標的所在現值增加有限外，交易個案土地持份小、短期交易也是原因之一。

土地增值稅與不動產交易關係密切，統計至今年1至5月六都整體交易量合計為110,201棟，較去年同期微增0.7%，其中台北市年增0.8%，新北市年增1.1%，桃園市年減0.6%，台中市年增4.1%，台南市年增0.7%，高雄市年減2.7%，但六都土增稅卻不一定和買賣移轉呈現正相關，推估與短期交易增加有關外，近年民眾針對不動產移轉積極提前規劃稅務，若稅額過大可能透過繼承方式取得，土增稅大戶減少，也或多或少產生影響。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡提醒，對於長期持有者來說，土地增值稅會成為交易時的一大負擔，建議家中若有長期持有，需要處分的不動產，一定要預先算好土地增值稅，並做好相關規劃，避免屆時成為一大負擔。