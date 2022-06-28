北市商辦空置率再探新低！頂辦租金續揚 平均每坪3482元

高力國際今（28）日發布今年第2季商用不動產報告，商辦在無新供給釋出，但科技業與金融業持續擴張需求下，台北市辦公室總存量維持99.5萬坪，空置面積僅3萬多坪，空置率再探新低，僅3.08%，較上季下跌0.26%，租金則續上揚，頂辦租金站上每坪3,482元。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，台北市近三年來租賃市場的供需趨勢並無太大變動，由於市場長期低新增供給的狀態，每季均係就現有存量去化，並且也礙於可供搬遷選擇有限，再加上新冠疫情干擾，租客多以既有續約為主。

統計資料顯示，今年第2季頂級及A級辦公大樓空置率，分別為2.48%、2.96%，與上季相較變化不大，均低於北市整體平均；B級大樓空置率為3.9%，較上季下降0.86%，若從區域來看，僅民生敦北與西區的空置率高於北市整體平均，其餘五處商圈空置率遠低於2.5%。

租金方面，七大商圈租金全面上漲，，台北市整體平均租金上揚至每坪2,402元，季漲0.96%；頂級辦公室租金更來到每坪3,482元，季漲1.69%。

另，除了台北市中心之外，內湖及南港兩大產業聚落需求也相當穩定。本季內科空置率3.84%，較去年底下滑1.36%，平均租金微漲至每坪租金1,252元；西湖段的空置率2.6%，租金來到每坪租金1,369元。

南港在台肥C2大樓租客遷入後，空置率僅1.98%，較去年底下滑8.01%，平均租金為每坪租金1,642元，半年漲幅為3.33%。高力指出，如同亞太區其他主要城市，由於租客對於辦公室等級及門面的要求，大樓等級越高空置率越低，需求越穩定。

至於商辦市場未來三年供給狀況，高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明表示，儘管今年北市中心無新增供給，但2023年的台北市中心將釋出逾7.4萬坪商辦空間，包括遠雄大巨蛋、上海商銀新總行大樓、富邦A25、凱越敦南大樓、國壽松江路案、皇翔台汽北站案，以及陽信銀行總部等7案。

內湖及南港方面，2022年有洲子街開發案、國建利百代大樓兩棟、世康南港生技產業大樓、三美大樓等約4.8萬坪完工，2023年有宏普新湖二路開發案、達永金矽谷、長虹豐匯、潤泰玉成段商辦以及遠雄I-City廠辦等合計約4萬坪。

若在觀察至2024年，台北市中心有3.75萬坪釋出、內湖及南港也有5.4萬坪，市場屆時將有供給壓力出現。

展望辦公室租賃市場後況，高力國際指出，今年在無任何新供給紓緩市場的情況下，房東對租金仍有期待，預期年底前空置率將再探新低，租金方面，由於台灣此波疫情也即將趨緩，大多數的企業仍營運正常，整體經濟韌性佳，因此預期租賃市場仍將穩定，租金可望持續上揚，整體年租金漲幅維持2%。