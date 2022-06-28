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建商讓利有難度！七都議價率僅9.9% 這區價格最硬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

房市受疫情、升息、打房挑戰，但卻未見房價鬆動，據591新建案統計，目前全台逾千件新建案，平均議價率僅9.9%，且議價率1成以下的建案，比例更高達60.1%，七都中，以台中議價率最低，僅5%，顯見即便房市氛圍丕變，建商受到缺工料漲等因素，讓利幅度有限，仍不願輕易放價，與過往「開價打8折」的認知大相逕庭，因此想撿便宜的民眾可能得再等等。

591新建案指出，自去年7月實價登錄新制上路及政府加重建案查核力道後，業者為避免成為關注對象，多拋出不二價銷售策略，試圖讓價格透明化；加上近期營建成本起伏難料，壓縮建商利潤，讓利幅度也因此更加有限。

觀察北台灣，台北市分布相對平均，平均議價率11.9%，排名七都第二高，且議價率2成以上的建案比例為全台最高，主因為北市高房價，尤其燙金地段，像信義、大安等地新建案，業者多半主打層峰客群且價格所費不貲，因此保留一定的議價彈性以吸引買氣。

新北市平均議價率11％，在捷運、重劃區等議題加持下，案量豐沛，不僅房市熱絡，買方為搶到優質物件，加價情形屢見不鮮，加上為了因應政策，不少區域指標案如新莊「科達花園」、三重「亞昕淳白」紛紛祭出不二價，也讓開價與成交價的差距持續縮水。

桃園方面，由於區內多為年輕首購、換屋族所組成的剛性客群，建商為吸引買氣，讓利幅度較具彈性，因此平均議價率12.5%也高居六都榜首。

新竹縣市平均議價率9.7%，主要有兩大原因，首先，前幾年房市過熱，頻傳不合理追價情形，政府大力追查下，目前當地建商為避免購屋糾紛，幾乎都採不二價銷售，再來，新竹精華區段土地稀缺，拉抬新建案行情起漲，且當地不斷湧進的就業人潮支撐購屋需求，帶動房價走揚，造成議價率持續下探。

價格最「硬」的台中市，近期則呈現「買氣越冷，價格越硬」的奇特光景。特別的是，台中過去兩年房市大熱，建案買氣活絡，且隨著實價登錄新制上路，業者紛紛跟進祭出不二價，加上近期在缺工缺料，營建成本激增等因素，議價空間縮水。

然而，根據當地市調指出，目前房市在打炒房、疫情及央行連續升息等利空夾殺下，買方普遍期待更大的讓利姿態，加深買賣雙方對價格認知落差，才形成僵持態勢。

南臺灣部分，台南市在土地價格飆漲且營建成本攀升下，業者考量利潤及政策變化等原因，使位在精華地段的建案，持續緊縮讓利幅度，導致台南議價率2成以上的建案個數掛零，1成以下的建案比例更高達66%，平均議價率更僅9.1%。

高雄市在台積電設廠題材挹注下，房價天花板屢創新高，但當地建商同樣受制於工料雙漲等不確定性，尤其是推案量充沛的的北高雄楠梓、左營等區域，建案讓利幅度普遍不高，平均議價率10.6%。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

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