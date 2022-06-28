TEH台北創業幫 邀全球新創團隊入夥北市

為能以關鍵技術與研發能量協助本市產業升級，並吸引國際新創與本市企業交流合作，台北市政府產業發展局推動「國際新創軟著陸計畫」，今(2022)年計畫之台北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）首場社群交流活動將於7月13日在Just Co點石大樓舉辦，與姊妹市日本福岡之新創基地Fukuoka Growth Next兩地連線，並鎖定金融科技領域，探討台灣、日本Fintech與支付市場趨勢，歡迎新創夥伴踴躍參加。

產業發展局表示，「國際新創軟著陸計畫」推動迄今，累計有來自全球57國517組國際新創公司申請，並有39國110組國際新創公司入選參與本計畫，不只促成了15組國際新創公司落地，也協助辦理本市企業與國際團隊超過930場的一對一客製化商務媒合會議，使32家次團隊與本市企業技術合作。

國際新創人才的交流社群服務-台北創業幫(TEH)，主要在加深向國際新創圈推廣台北創業環境和資源介紹，並強化國際新創團隊與台北的企業、投資人、政府等相關單位與機構連結，協助國外新創團隊成功落地台北並探索潛在合作機會。

台北創業幫(TEH)今年將辦理六場國際交流活動、線上新創競賽、 Demo Day發表會，為競賽優勝隊伍提供更多向投資人簡報的機會;並推出國際創業諮詢門診，提供共通性如法律、募資等諮詢;亦安排區塊鏈、WEB3.0、行銷科技等專家，提供國際團隊本市產業趨勢等，藉由全方位服務，協助國際新創落腳台北。