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華航祭好康！華夏會員享兩廳院購票優惠

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
7月31日前搭乘華航A321neo機型，全機旅客可享免費20MB機上Wi-Fi，商務艙旅客則額外加贈100MB 。圖/華航提供
7月31日前搭乘華航A321neo機型，全機旅客可享免費20MB機上Wi-Fi，商務艙旅客則額外加贈100MB 。圖/華航提供

考量新冠疫情期間，旅客搭機頻率降低，華航（2610）除貼心展延華夏會員哩程效期至2022年12月31日外，並提供會員更多元豐富的禮遇，自即日起至2023年6月1日止，華航與「國家表演藝術中心國家兩廳院」合作，華夏會員享有購買指定藝文演出票券折扣優惠。

華航全會員可憑折扣碼至OPENTIX售票系統，或於實體售票端點出示會員卡，購買兩廳院年度三大表演檔期即享有九五折優惠，包含即將上檔的8月夏日爵士音樂節、10至11月秋天藝術節，以及明年2至5月TIFA台灣國際藝術節，欣賞全年超過70場的精彩演出。下一階段也將開放限量名額以哩程兌換兩廳院最高等級會員、年費價值3,000元的「廳院迷」一年會籍。

此外，華航全新A321neo機隊於3月起上線營運，陸續派飛香港、東京羽田、馬尼拉、仰光等航線，全機旅客可享受LINE、WeChat、Facebook Messenger、Apple iMessage、What's App、Viber與 Line2等七個APP免費純文字傳輸服務，即日起至7月31日止，加碼贈送全機旅客免費20MB機上Wi-Fi，商務艙旅客則額外加贈100MB；旅客可利用個人行動上網裝置，如手機、筆電、平板等，連線登入至機上Wi-Fi網頁，點選「免費20MB」網路流量方案，並按網頁指示完成兌換即可連線上網。12月31日前搭乘A321neo的旅客於機上申請加入華夏會員，還可額外獲得1,000哩回饋。

華航 華夏 藝術節

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