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達爾膚3個交易日填息 股價續創除息後新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

達爾膚（6523）近期股價表現強勢，公司在上周四除息後，僅三個交易日完成填息，今（28）日股價續飆，盤中來到87.5元，漲幅逾6%。市場主要看好，達爾膚每年皆有穩定配息，且配息率高，加上台灣及其他海外地區銷售復甦達雙位數成長，中國大陸解封後，營運表現也可望回升，吸引買盤進駐。

達爾膚目前主要產品銷售市場為台灣地區，在台灣藥妝通路醫美保養品市占率約兩成以上，為第一大醫美保養品牌。達爾膚表示，由於生物科技不斷革新，未來預期將越來越多含有複雜的新高科技成份保養品或品牌推陳出新，且隨著生活及醫療品質的提升，年輕、無年齡界限將是消費者關心的重點，預期整體化妝保養品市場仍可穩定增長，加上微整療程日漸盛行，術後敏弱肌膚的修護需求也大增，整體對於低敏感、無刺激保養品的使用需求增加。

達爾膚今年除了計畫推出更多口服美容保健品及結合先進科技的高端產品外，亦將持續推動數位化，包含以數位行銷為主軸的模式以及加速內部組織運營的數位轉型等。在大陸市場部分，則定位在產品供應者及研發顧問的角色，提供大陸合作夥伴更大的自主權去應對當地消費者及政策上的變化。

達爾膚5月營收6,206萬元，年減18.46%，累計前五月營收3.6億元，年減9.8%。第1季稅後淨利1.11億元，淨利率43.1%，較去年同期提升7.5個百分點，單季EPS2.46元

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