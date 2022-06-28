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土地急降溫！交易萎縮逾4成、追捧競價轉為觀望

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

高力國際發布2022年第二季商用不動產及土地投資調查指出，一連串房地產相關政策發酵，又碰上升息循環、國際局勢動盪不安，投資市場不確定性加大，2022年上半年全台大型土地成交量僅802億元，相較去年同期大幅萎縮43%。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，第二季4到6月的土地交易動能明顯放緩，單季成交僅291億元，為2018年以來單季新低，上半年802億元也是近五年的同期新低。土地交易市場同時面對貸款管制措施、貨幣緊縮及升息態勢下，買氣已明顯由追捧競價轉為觀望保守。

她表示，土地交易市場交易熱區也有改變，今年熱區則移轉到新北市、高雄市及桃園市。過去兩年話題度最高的台中市，今年買氣明顯退燒，交易額萎縮至108億元，僅去年同期26%；不過建商依然在七期或水湳經貿園區獵地儲備原料，方式改為與同業或地主合建。

商用不動產部分，高力國際副董事總經理黃正忠表示，由於商用不動產具穩定收益投資韌性，雖然央行連續兩次升息合計1.5碼使得投資人決策更為謹慎，但2022年上半年交易額仍有654億元，僅較去年同期小幅下滑11%，且仍是歷來同期第二高紀錄。

進一步觀察今年受歡迎產品，辦公室因為有台北及台中的指標個案成交，成交額來到248億元，占比約38%；第二名是廠辦的134億元、占比約21%；第三名為廠房、倉儲的116億元、占比約18%。

從買家背景分析，上半年商用不動產最大買家為金融保險業者，共出手230.8億元，第二大買家為製造業，出手129.6億元、占比約20%，第三大買家為科技業，出手112億元、占比約16%。

黃正忠表示，2022年上半年商用不動產可以維持歷年同期第二高，主要是在第一季台灣整體經濟表現依然亮眼，市場成交熱絡，第二季開始受到全球央行接棒升息的影響發酵，買方對於報酬率要求會更謹慎，加上通膨及疫情等不利因素干擾，交易也明顯放緩。

高力國際董事總經理劉學龍表示，過去兩年全球投資市場經歷了貨幣寬鬆政策所帶來的游資氾濫，如今全球進入升息循環，除了同步拉高對收益率門檻要求，也提高買方資金借貸成本，在買賣雙方價格認知差異仍大下，評估決策期勢必拉長，整體市場買氣將價平量縮。

升息

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