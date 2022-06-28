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王品6月疫情緩和 國內業績已慢慢回升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品集團今年股東會紀念品送出價值3000元的「王品股東大禮包」。記者黃淑惠／攝影
王品集團今年股東會紀念品送出價值3000元的「王品股東大禮包」。記者黃淑惠／攝影

王品（2727）今天股東會，董事長陳正輝開場就告訴所有股東，「去年這一年非常辛苦」。今年審慎樂觀看待國內餐飲市場復甦，原有品牌轉型，新品牌同步並進，積極展店，擴大市占，6月疫情緩和後，國內的業績已慢慢回升，推估下半年會回到正常，營收、獲利也可望有不錯表現。

去年國內長達77天餐飲禁止內用，王品從外帶、外送到電商購物網，三管齊下，全集團23個品牌都加入外帶、外送行列，持續縮小虧損情況，王品去年稅後虧損1.71億元，稅後每股虧損1.4元。此外，為了感謝所有支持王品股東，今年股東會紀念品送出價值3000元的「王品股東大禮包」。

陳正輝禁止內用對於王品來說影響很大，王品擅長內用的餐飲體驗服務，所以業績衝擊很大，所幸去年已經「安然度過衝擊」；今年國內疫情升溫，大家已經開始跟病毒共存，自6月開始在疫情轉趨和緩後，業績已慢慢回到正常，下半年會有不錯成績。

陳正輝說，原有品牌轉型，新品牌同步並進，接下來會透過分群經營、會員經濟及品牌零售化著手，其中新品牌成功率已經從過往50％提高到接近100％，多管齊下彌補去年虧損。王品的會員經營也整合成「瘋美食」，目前瘋美食會員超過200萬人，有10分之1的人口是王品會員，未來希望能成長到800萬人。

至於大陸布局，陳正輝也不諱言的指出，因官方要動態清零，疫情沒有辦法營業，只能做外賣，目前情況「無解」，中國大陸的政策決定一切，這是政策影響經濟，所以大陸餐飲業幾乎都很難運作，王品採取「保守經營、暫不開店」策略，要視環境有大的改變，才會繼續拓點。

王品

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