穩固230億市場 瑞穗鮮乳靠三策略讓台灣鮮乳接軌國際

統一（1216） 旗下瑞穗鮮乳今年連續第六年獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎與iTi比利時風味絕佳獎章肯定，再證明台灣鮮乳在品質及風味上接軌國際的產業實力。

國內乳品消費需求不斷增加，以去年全年鮮乳產量換算 ，產值高達230億，相較2020全年增加5.1%，且呈現連續5年成長的趨勢。

統一公共事務室經理凃忠正表示，鑑於國內市場強勁需求，瑞穗鮮乳持續透過「牧場評鑑制度、牛隻福利技術導入、全面預警式食安管理」等三大策略，助攻台灣旗下130餘戶契作酪農，突破先天氣候環境條件限制，提升生乳產量與品質。

相較氣候、地形均利於牛隻產乳的乳業大國而言，位處亞熱帶的台灣要產出A級乳需要更多的技術力投入；想在國際獎項中脫穎而出，與溫帶國家一較高下，更非易事。

凃忠正表示，鮮奶的品質與風味會受到諸如牧場環境、氣候、牛隻健康、生乳貯存溫度等眾多生產環節影響，惟有透過產業鏈前端（牧場）與後端（乳廠及通路）的完整技術扣連，才能確保鮮乳品質。而瑞穗鮮乳也持續以三大技術轉型策略，強化產品競爭力，讓在地鮮乳接軌國際。

瑞穗鮮乳在全台共有130多個合作牧場，所有的合作牧場都需要經過嚴格的牧場評鑑，包括以實地訪查的方式確認動物用藥、飼料、疾病管制等面向都有符合規範，才能成為合格的合作夥伴。另外也會定期抽樣酪農生產的生乳，針對體細胞、生菌數、乳脂肪等指標進行評比，從源頭為產品把關。

凃忠正表示，「危機預防」和「全面性」是瑞穗鮮乳在確保食安的兩大重點。以「危機預防」為例，瑞穗鮮乳是全台第一家要求合作牧場在每日交乳前，進行藥物殘留快篩檢驗的乳廠。更導入結合大數據分析的FSQM生乳品管系統，以「異常預警」系統在問題發生前提前做到把關。

另外，在「全面性」的部分，除了基本的生乳每日檢驗、從包材、原料到成品的1039項檢驗，亦嚴格要求負責運送生乳的乳車會在收乳時進行攝影，並要求乳車完成交乳後需經過自動清洗、確認乳桶內清潔度後才能離開，確保各個環節皆有完整把關。