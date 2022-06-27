打囤地這招奏效 逼出建商開工潮

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經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
中央銀行。路透
中央銀行。路透

中央銀行明定，銀行購地貸款的18個月動工興建「大限」已到，建商向銀行融資購地並取得建照，卻遲遲不開工的情況，可望獲得明顯改善。

央行官員指出，過去建商向銀行融資購地常有延遲開工情況，因此央行打炒房措施裡，明定購地貸款須附上興建計畫，並於「一定期間」內動工興建，不過過去並未明定「一定期間」是多久，過去常有建商以各種理由推遲開工，直到2021年12月，央行拍板所謂的「一定期間」，不是兩年也不是三年，而是18個月，而這項措施是自2020年12月起算，到現在正好是一年半。

如果建商向銀行融資購地，一年半內沒有動工興建，按規定銀行必須採取緊縮措施，例如提高貸款利率，或陸續收回貸款成數，對建商來說是一項「利器」，而這也間接造就了近幾個月來的開工潮。

建商買地不動工，理由可能很多，但看在央行眼裡，養地囤地的嫌疑很大，因為地價節節上升，放愈久愈值錢，但央行並不樂見，銀行貸款淪為建商囤地養地的資金池，才會決定嚴格限制購地貸款的開工期限。

據統計，今年前四月建造核發量較去年縮水，但據內政部資料，前四月開工數量4.48萬戶，逆勢年增25.6%。

央行官員說，近期市場傳出消息，2014年以前，房市只要建照爆量，推案量就會大增，但近兩年市場卻出現罕見情況，全台建照核發量都維持在高水位，推案量卻逆勢縮水，今年以來也有不少新案，原本預計329房市檔期推出，卻延到520檔期，後又再繼續延，一般大樓、豪宅都有這樣的狀況。

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