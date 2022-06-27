諾富特飯店系統出包認賠 幸運消費者搶訂到「5元客房」

華航諾富特飯店6月30日開放民眾住宿、用餐，近日推出各項優惠，6月20日當天官網首度推出第一波優惠，因為系統設定錯誤，出現1個晚上5元的好消息，不少民眾抱著好奇心態搶訂，雖然僅短短2小時，仍有不少想要入住諾富特酒店的消費者，成功訂到5元住一晚超優惠房間。

華航諾富特在疫情期間轉型為華航機組員專用的防疫旅館後，6月15日送走最後一位機組員，申請恢復為正常飯店，諾富特想要讓入住的民眾都安心，所以啟動全館大掃除，預計6月30日開始恢復正常營運，隨即在6月20日展開各項優惠。

華航諾富特表示，6月20日開始推出第一波網路優惠，因為有許多飛機迷很關心華航諾富特的動態，再加上即將進入暑假，仍有不少人在注意優惠方案情況，原本官網要推出5間限定促銷，結果系統設定錯誤，變成5元一個晚上，雖然在2小時之內發現修正，不少幸運的客人成功搶到5元一個晚上，雖然賣出的數量並不多，但只要訂好，依訂的內容歡迎搶訂客人入住，客人聽到後都蠻開心。

華航諾富特飯店為期388 天的防疫任務已圓滿達成，並成功協助逾萬名機組員完成飛航任務，依防疫規範靜置並進行大規模清消，全心準備盛大的「從心啟航」感謝大家的支持與耐心等候，我們將在6/30 重返崗位。除打造全新多元的親子遊憩空間外，更推出台幣2,288 元入住標準客房及品坊西餐廳買一送一的超級回饋，歡迎大家與我們一同登機啟航。