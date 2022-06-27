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太子建設總座 林宏俊接任

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導

太子建設（2511）今（27）日召開董事會，由統一超商協理林宏俊擔任太子建設總經理，異動原因為任期屆滿，董事改選，重新任命總經理。

太子建設表示，未來公司在營建、房市業上，絕非只是買地、興建大樓、住宅，將有「全新的思維」，朝綜合性開發為考量，因此希望借用林宏俊的優勢，整合集團資源，未來產品銷售也會更具吸引力。

太子建設公告，前總經理謝明汎因任期屆滿者卸任，新任者由統一超商協理協理林宏俊擔任。

太子建設董事長羅智先先前在股東會上指出，過去三年，太子建設採取保守謹慎經營策略，屬於「輕盈結構體」，但依照目前全球趨勢來看，房市逐漸進入辛苦的局面，隨著全球環境改變，未來在營建上，將採取更新的思維，並非只是單純的買地、興建大樓、住宅以及出售房屋等。

太子建設指出，為落實董事長的理念，並藉由林宏俊在超商豐厚的經驗，整合集團的資源，朝向綜合型開發，比如環境成熟的區域，未來的建案規劃一樓的店面有7-11、康是美、星巴克等，並不會只考慮到「住」這一層，將結合「食」、「衣」等方面，等於房屋本身能賦予生活機能，更具有吸引力。

太子建設5月營收12.07億元，年增25.82%，前五月營收71.67億元，年增39.37%。

太子建設 統一超商 營收

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