豐興鋼筋盤價大跌千元 大小鋼廠跌成一團、度小月

國際廢鋼行情疲軟無力，主力上市電爐鋼廠豐興鋼鐵（2015）27日鋼筋盤價每公噸大跌1000元，慶欣欣、易昇等全面跟進，大小鋼筋廠跌成一糰，上市電爐鋼廠度小月。

法人表示，全球升息風潮導致資金動能緊縮，鋼鐵等大宗原物料首當其衝，復甦期恐拉長，需要更長時間沉澱。27日豐興收在平盤71.4元

豐興經理莊文哲說，近期國際鋼鐵原物料價格下修幅度擴大，美國大船廢鋼無報價外，日本2H廢鋼下跌至每公噸430美元，美國貨櫃廢鋼跌至370美元，澳洲鐵礦砂由每公噸121.5美元跌至114.9美元。

影響所及，豐興廢鋼收購價格快速下修，上周四變盤、每公噸再降400元，緊接著二天後周六再跌500元，短期累跌900元；鋼筋新盤價每公噸大跌1000元，型鋼基價平盤。