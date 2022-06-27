數位支付里程碑 網家首推先買後付

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】網家進軍電子支付，台灣首個串接結合「先買後付」、「行動支付」與「無卡分期」的行動支付錢包！該集團董事長詹宏志表示，網路消費日漸興盛，BNPL（Buying Now Pay Later，先買後付）消費模式也呈現飛躍性成長，「Pi拍錢包|慢點付」以台灣800萬個的無卡族為目標，賺取這群族群的商機。

先買後付趨勢夯

根據美國聯合市場研究公司指出，2020年全球BNPL市場規模超過9百億美金，預計到2030年更會達到3.98兆美元，顯見新興消費模式興起。同時，隨著疫情加速網路金融趨勢，台灣民眾對行動支付的偏好明顯提升。

PChome網家集團近期推出「Pi拍錢包|慢點付」，是在電子支付Pi拍錢包串接「慢點付」的服務。網家指出，這是第一款在行動支付錢包內提供先買後付商的品，希望以此帶動更多Pi拍錢包用戶使用。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇指出，申請民眾需要年滿20歲、提供姓名與電話等資訊，就可以完成註冊，最高支付上限為5萬元。目前在PChome、全家便利商店與指定手搖飲料店使用，可享有一定的消費回饋。

瞄準8百萬無卡族

台灣網購市場穩定成長，詹宏志表示，此次全新的數位支付有三大目標族群，一、台灣有超過800萬的無卡族，當中不乏工作收入高，但非領固定薪水的自由工作者；二、喜歡簡單快速支付的消費者；三、期望能自主安排支付時間的民眾，盼提供這些族群創新的數位支付，開創全新金融服務。

根據1111人力銀行去年的針對行動支付的調查顯示，高達9成的民眾使用過行動支付或電子支付工具，其中使用頻率以LINEPay的65.5%居冠，其次依序為悠遊卡54%、Apple Pay25.6%、街口支付22.9%、台灣Pay 18%。

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