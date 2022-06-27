SOGO大賺結婚商機 年中慶拚業績翻倍

疫情改寫消費行為與商業模式， 遠東SOGO指出，去年疫情間，精品、珠寶、婚戒等定情物，以及為新家添購電器商機寫出超凡表現，如今疫情到尾聲，7月進一步引進頂級婚紗VERA WANG進駐忠孝館，預期搭上開放宴客潮；對明天開跑的年中慶，更訂下比去年成長1倍的目標。

SOGO百貨台北三店忠孝、復興、敦化館在明（28）日-7月10日舉辦年中慶，相較同業延後舉行，且打出5折超優惠，聯合9大銀行，全館滿5,000元回饋300元，復興館精品CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON等，滿3萬送900元，珠寶滿2萬元送1,000元，家電滿1萬元送500元。

SOGO主管指出，在去年疫情嚴峻不能宴客，新人們有更多預算放在買極具紀念意義的婚禮珠寶、精品等，加上東區商圈重整，日本熱銷婚戒品牌「銀座白石」結束獨立在忠孝東路上的店面，進駐忠孝館，SOGO又整合線上官網與veryWed網站200個品牌開設婚禮平台Wedding Club，虛實整合讓新人一站購足又能有優惠。

SOGO主管表示人潮逐漸回歸到實體店購買，6月起每週人流逐步成長5-8%，假日600個車位全滿；今年年中慶目標業績5億元，尤其看好精品成長幅度，2020年開始不能出國，國內精品消費明顯成長，上半年跟疫情前（2019）相比成長7成。而且SOGO台北三店是最容易吸納年輕新客的百貨，這群25-40歲的消費者未來還有長達20年的消費能力，相較上一代多是有錢就供房，50歲以後才開始買精品，他們更願意提前享受當下。

天母SOGO發現後疫情時代消費習慣已產生變化，越來越重視生活質感，今年天母SOGO陸續引進三大香氛品牌：英倫經典JO MALONE、以色列頂級沐浴香氛SABON、法國頂級芳療品牌DARPHIN，再加上店內原有澳洲居家香氛品牌Aesop，並搭配全新升級的木質北歐風BEAUTY SALON，現場結合AESOP試用，帶給消費者由內而外五感體驗。

運動型態改變，空曠保持安全距離戶外活動成顯學，高爾夫球產業需求續旺，天母SOGO館內瑞典簡約高爾夫品牌J.LINDEBERG及日本60年工匠級頂級高爾夫球品牌HONMA業績穩定成長，再搭配高爾夫區年中慶最高15％回饋，搶攻金字塔頂端客層。