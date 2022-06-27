瓦城看好疫情降溫 內需強勢回升、下半年營運逐季增

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729）看好台灣疫情逐漸降溫，內需市場回穩，走入下半年傳統餐飲市場旺季，集團將透過雙向串聯的線上線下服務工具，打造最佳餐飲體驗，發展疫情後的全新餐飲經營模式，搭配優異的採購優勢、成本控管能力以及研發實力，積極拓展多元營運動能，力拼營收逐季增長，預期將優於去年同期表現，展望未來整體營運穩健成長，樂觀看待中長期餐飲的競爭市場。

瓦城泰統今(27)召開股東會，通過2021年財報及盈餘分配案，2021年合併營收近42.3億，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣161,105仟元，EPS高達7.04元， 決議每股發放現金股利4元，股票股利3.15元，盈餘配發率達101%。

瓦城泰統虛實整合的線上與線下服務 雙向交織布局疫後新營運模式，外帶外送餐飲需求大增，刺激全新線上商業模式發展，集團於2021年開創全台最大連鎖雲端廚房，大幅擴增外帶外送服務量能，搭配發展瓦城安心美味平台餐盒訂閱制、個人餐點等嶄新服務，同時於「瓦城商城」販售自主研發之常態性「泰式冷凍料理包」、「泰式酸辣乾拌麵」，以及季節性「端午肉粽禮盒」等商品，成功提高顧客滿意，貢獻業績表現，未來將持續憑藉堅實的研發實力，創造新商機擴展營運動能。

現今國內疫情與變異病毒變化快速，顧客對外出用餐環境要求亦相對提升，精進強化「安心」餐飲服務標準，繼2020年起100%通過第三方單位升級版認證稽核，2022年更自主升級「安心餐廳2.0」措施，貫徹「安心服務、安心廚房、安心無接觸、24小時360度全面空氣淨化」等行動，打造安心的用餐環境與服務；集團以「最高顧客滿意體驗」為目標，做好準備迎接下半年消費人潮彈升、顧客持續回流到訪之熱絡消費市場。

此外，聚焦台灣市場維持雙位數展店，既有分店業績衝刺與新開店並進，集團今年以多品牌策略聚焦台灣市場，年度雙位數展店目標仍維持不變，唯視疫情發展，彈性調整展店節奏，同時安排多家店點於今年將展開既定的改裝工程，期提供顧客更好的用餐環境與品質；集團抱持謹慎樂觀態度，期盼進入下半年消費市場逐漸回穩之際，可望迎來報復性人潮回升。