投資太空商機 法人：太空衛星ETF基金最靈活

美中國家新戰略、全球科技巨頭新事業，不約而同瞄準太空產業，其主要發展重心涵蓋火箭衛星發射、衛星通信服務、太空旅行、太空探索及採礦等。第一金投信太空衛星ETF基金(00910)擬任經理人牟宗堯表示，新創行業的共同特點是，投資金額巨大、經營風險巨大、股價波動巨大、長期回報巨大，因此若要參與太空商機，最好的方式就是透過太空衛星ETF基金，以一籃子極具發展潛力公司降低單一個股風險，並以定時定額長期投資，分散時機風險，或是擇時波段操作，提高獲利機會。

最近美股雖然大跌，不過，股神巴菲特的心情依然很嗨，因為在2008年9月金融海嘯發生、全球金融市場一片混亂時，在搭檔孟格的建議下，透過旗下企業斥資約18億港元，以每股8港元，認購跨足電動車領域的比亞迪2.25億股。如今這項前瞻投資，投資報酬率高達38倍，獲利金額達687億港元，再替股神增添一頁傳奇。

牟宗堯表示，回顧14年前，特斯拉發表第一輛純電動車Roadster，象徵電動汽車駛入新紀元，但市場給予的評價大概有三個：玩具車、電動助行車或高爾夫球車；轉成專業術語，就是性能不佳、速度慢、開不遠，甚至不太安全，意味產業前途不甚樂觀。加上全球經濟正陷入衰退，同時金融市場也信心崩盤，沒有多少人能像巴菲特豪擲千金重壓比亞迪。但如果當時有電動車ETF基金，或許一般投資人還有管道或勇氣，跟著股神在股價處於歷史低檔與趨勢轉折時，一同參與電動車起飛的大好機會。

牟宗堯說，金融市場迷人之處，就是歷史會不斷重演，而且新趨勢總在股市大跌時浮現。如今機會再次降臨(美股落入熊市)，殺手級技術及新市場指向低軌道衛星服務與太空旅遊，尤其低軌道衛星的布建速度，不但沒有受到通膨與股市下跌而停滯，現階段以每天平均2顆的速度增加，未來五年甚至以每天超過20顆的十倍速投放，預期相關供應鏈產值成長曲線將非常驚人。

面對這次機會，投資人有了即時的投資管道，第一金投信在6月27日推出太空衛星ETF基金(00910)，精挑細選30檔有爆發力、有前景的衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星與航太零件公司，希望在混亂不明的市場中，為投資人找到財富新引擎，跟火箭與衛星一起拚升空。