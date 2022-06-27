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上銀股東會 卓文恒續任董事長、卓秀瑜首度進入董事會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
上銀股東常會通過發放4.5元股利，會中並完成董事改選，卓文恒續任董事長。上銀提供
上銀股東常會通過發放4.5元股利，會中並完成董事改選，卓文恒續任董事長。上銀提供

上銀科技（2049）股東常會通過發放4.5元股利，其中現金股利0.6元，股票股利3.9元。會中並完成董事改選，董事長卓文恒及副董事長陳進財都獲選續任，集團總裁卓永財的女兒卓秀瑜則首度進入董事會。

卓文恒表示，為中長期的成長做布局準備，集團持續擴充設備。其中，德國子公司依中長期計畫收購廠區旁土地；日本子公司已於5月完成廠房外觀硬體建設，預計11月正式啓用；因應歐洲市場需求，義大利廠也已完成購地。

台灣總部去年動工的雲林一廠，預計明年初完工投產，雲林三廠也於5月舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠，也預計於今年陸續啟動擴建工程，以因應中長期發展。

上銀2021年合併營收272.65億元、年增28.2%，創歷史次高。 2022年累計至5月底營收130.54億元，較2021年成長23.2%。

卓文恒表示，2021年全球經濟成長率為5.5%，主要工業國家已從疫情重創中逐漸復甦，上銀科技以快速、彈性且靈活的調度能力回應市場及滿足客戶需求。

展望未來，卓文恒說，上銀仍會持續加速智慧製造及前瞻發展，致力企業ESG的永續經營，以智慧製造和集團機電整合服務的優勢為客戶創造價值，為人類更佳的生活品質與福祉而努力不懈。

上銀今天會中完成董事改選，選舉過程平和，順利選出第12屆董事會成員共10席，董事長由卓文恒續任，副董事長陳進財也續任，其餘5席董事為 卓永財、李訓欽、蔡惠卿、卓秀瑜與三幸投資公司；獨立董事３席為姜正和、陳振遠與李惠秀。

此次因屆齡退休的二位獨立董事，分別是陳晴慧與涂莉銘；新增董事卓秀瑜主要是加強上銀與大銀的聯合行銷，以解決客戶的痛點，提供機電整合total solution的高附加值服務。

上銀科技 股利

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