浩鼎新冠疫苗 預計今年底人體試驗

台灣浩鼎（4174）今（27）召開股東會，通過110年營業報告、決算表冊以及虧損撥補案，並完成董事改選。董事長張念慈指出，目前已有多項新藥即將或已進入臨床試驗階段，從疫苗、單株抗體以及小分子抗癌藥物等都有，其中新冠疫苗BCVax，預計今年底時可進入人體試驗階段；並提出「浩鼎2.0」概想。

張念慈表示，有鑑於全球疫苗施打率已達一定水準，因此浩鼎新冠疫苗BCVax將先以加強劑的方式進行，半年內即完成開發並經動物實驗證實，不止對Delta，對其它變種如Omicron亦產生了高效價的中和抗體效果。此外，結合浩鼎專利輔劑誘發T細胞免疫反應後，可將疫苗保護時間延長至6至9個月，明顯優於現行疫苗的約3個月。

張念慈強調，浩鼎研發的次世代新冠疫苗BCVax，其穩定性佳、生產技術成熟、冷鏈門檻低，便於疫苗保存、運送，可讓疫苗普及於第三世界地區，這也是浩鼎投入BCVax開發的初衷。

浩鼎旗下多款新藥研發持續推進中，因此張念慈喊出未來幾年將是「浩鼎2.0」時代。其中乳癌新藥AdagloxadSimolenin（OBI-822），去年到疫情影響，收案一度受阻，但依據新計畫，目前已在全球14個國家地區進行。

而近來自博奥信生物（Biosion）授權引進的TROP2單株抗體，取得該產品中國區以外全球專屬權利，並將共同合作進行Anti-TROP2ADC等衍生藥物之開發。另外，今年2月浩鼎也已完成與子公司康騰浩諾簽約，授權OBI-999、OBI-833在中港澳市場的開發權利。