快訊

新北泰山「每坪破5字頭」多誇張？他驚呼：可買日本高級地段海景房

「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

「快、狠、準」缺一不可！國軍汰換這項武器能保家衛國？

車位僅北市1/5價 這縣市含車位交易占比大增

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
停車場示意圖。圖／台灣房屋提供
停車場示意圖。圖／台灣房屋提供

小宅化風潮往南吹，疫情提高私家車仰賴，讓蛋白區買房加購車位的風氣快速提升，台灣房屋根據社會經濟資料服務平台資料，比較疫情前後大樓華廈含車位交易棟數的佔比變化，其中南投縣今年Q1佔比為45.8%，比2019年Q1的同期16.4%，大增29.4個百分點，為全台佔比增加最多縣市。

第二名為屏東縣，提升20.9個百分點；苗栗縣則居第三，上揚了16.6個百分點；花蓮縣及新竹縣分居四、五名的，含車位交易佔比增加最多的前五名，全數由蛋白區縣市拿下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年在疫情影響下，民眾的生活模式逐漸「溫室化」，居家辦公降低了日常通勤的頻率，民眾租屋買房都逐漸轉向人群集中度低、空氣清新、空間開闊的蛋白區，不過相對大眾運輸網路較不密集，因此也提高對私家車的仰賴程度，加上車位價格低，又受疫情催化，因而帶動了蛋白縣市的含車位交易比例。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，非都會區縣市的大樓華廈含車位交易佔比增加，除了疫情的推波助瀾外，也與當地車位成本親民及產品型態轉變有關。

觀察佔比增加最多的縣市，南投和屏東車位平均價格每個約40萬元左右，名列第五的新竹縣最貴，平均99.4萬元，意即百萬元有找就能買一個自有車位，對照台北市平均約200萬的價格，在中南部買車位的門檻相對平實，使購屋族加購車位的意願提高。

陳定中表示，中南部民眾過去較仰賴路邊停車或透天門前的空間停車，因此住家停車位非必需品，不過近年小宅化、社區化的風潮也往南吹，市場主流從透天厝慢慢轉向大樓華廈產品，且大樓華廈多半分布在停車較不便的鬧區，加深了自購車位的必要性，因此附帶車位的物件，在蛋白縣市的房市交易中愈來愈吃香。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

疫情

延伸閱讀

老豪宅身價不墜 女富豪砸1.89億元買「寶徠花園」

張旭嵐／房貸壓力山大 購屋族該出手還是攤手？

名人找個家／TVBS主持人錢子住內湖千萬地上權 自用出租兩相宜

8年級購屋壓力超越7年級 裝修費用10年增逾一成

相關新聞

投資太空商機 法人：太空衛星ETF基金最靈活

美中國家新戰略、全球科技巨頭新事業，不約而同瞄準太空產業，其主要發展重心涵蓋火箭衛星發射、衛星通信服務、太空旅行、太空探...

上銀股東會 卓文恒續任董事長、卓秀瑜首度進入董事會

上銀科技（2049）股東常會通過發放4.5元股利，其中現金股利0.6元，股票股利3.9元。會中並完成董事改選，董事長卓文...

浩鼎新冠疫苗 預計今年底人體試驗

台灣浩鼎（4174）今（27）召開股東會，通過110年營業報告、決算表冊以及虧損撥補案，並完成董事改選。董事長張念慈指出...

瓦城股東會通過每股配7.15元股利 看下半年將優於去年

瓦城（2729）今（27）日召開股東會，通過2021年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利4元，股票股利3.15元，配...

海尼根併購三洋維士比子公司 成台首家國際啤酒釀酒商

來自荷蘭的啤酒品牌海尼根（Heineken）今（27）日宣布，已與台灣三洋維士比集團達成合作協議，將接管其子公司-台灣龍...

巧新股東會 看好輕量化輪圈需求商機

巧新（1563）舉辦2022年股東常會，展望2022年下半年，董事長黃聰榮維持審慎樂觀看法，隨著汽車產業大復甦，巧新有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。