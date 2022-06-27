巧新股東會 看好輕量化輪圈需求商機

巧新（1563）舉辦2022年股東常會，展望2022年下半年，董事長黃聰榮維持審慎樂觀看法，隨著汽車產業大復甦，巧新有機會迎來一波超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道，另外，能源車款採用鍛造輪圈的新開發案持續進行中，並依客戶新車上市時程安排生產交貨，成為推動營收、獲利成長新動能。

巧新今天股東會，由董事長黃聰榮主持，全體股東出席率63.95％，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，每股配發股利2元包含現金股利1元及股票股利1元，其中0.47元為資本公積配發股票股利，配發率達114.29％。

受惠於高端豪華汽車展現強勁銷售態勢，帶動公司旗下多款客製化的輪圈接單與出貨表現良好，助力公司營運逆勢獲利，2021年全年合併營收為新台幣74.88億，稅後淨利為3.4億元，稅後每股盈餘爲1.75元。

巧新多年來專精於鍛造輕量化鋁合金之汽車零組件產品，為台灣唯一一家可一條龍從研發、鍛造成型、精密加工至表面處理的鍛造鋁圈廠，產品結合空氣動力學，同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，有助於滿足車廠發展新能源車等的需求，展望2022年下半年，巧新維持審慎樂觀看法。

隨著汽車產業大復甦，巧新有機會迎來一波超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道，不僅如此，在政府持續解除入境管制措施下可望增加品牌車廠來台進行及完成屏東新廠認證，加上使用再生鋁料的輪圈出貨量持續增加，預計2022年使用再生鋁料的輪圈出貨量將突破三成。

新能源車款採用鍛造輪圈的新開發案持續進行中並依客戶新車上市時程安排生產交貨，且巧新每年持續投入研發費用約佔營收 3% 不斷提升開發設計能力、鍛造工藝技術，目前除了屏東熔煉再生料6061已獲部分客戶認證、正導入量產外，歐規的卡車輪圈也通過功能測試，巧新看好未來汽車碳中和、節能減碳等ESG趨勢，持續深耕佈局在輕量化鍛造輪圈市場，並配合客戶供應鏈減碳目標，提高綠電用電比率，和拓寬熔煉廠生產之鋁率應用範疇，助力未來營運長期穩健成長動能。

展望下半年，隨著汽車產業大復甦，巧新有機會迎來一波超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道，運輸成本相較基期下降，以及新設備產能逐步到位，巧新有望在整體產品組合優化、成本費用嚴控、生產效率優化、新產能學習曲線提升等之策略效益展開下，帶動今年整體營運保持良好的成長動能。

且在政府持續解除入境管制措施下可望增加品牌車廠來台進行及完成屏東新廠認證，加上使用再生鋁料的輪圈出貨量持續增加，預計2022年使用再生鋁料的輪圈出貨量將突破三成。巧新亦看好未來汽車碳中和、節能減碳等ESG趨勢，持續深耕佈局在輕量化鍛造輪圈市場，並配合客戶供應鏈減碳目標，提高綠電用電比率，和拓寬熔煉廠生產之鋁率運用在鍛造輪圈、鍛造底盤懸掛配件、及其他工業鍛造部品之應用範疇，助力未來營運長期穩健成長動能。