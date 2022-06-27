路易莎股東會通過每股配6元股息 今年成長聚焦四大動能

路易莎咖啡（2758）今（27）日股東會通過2021年每股配發6元現金股利，與通過去年財報，公司並提出今年四大成長引擎，包括全力衝刺量販精品豆、異業結盟、軌道經濟及特色門市，力拼咖啡豆出貨量有兩位數成長，擴大市場版圖。

路易莎去年合併營收18.8億元，年減4.98%，稅後淨利8,887.9萬元，每股稅後純益4.4元，年減52.6%。主要是受去年新冠疫情影響，有長達三個多月全面停止內用，加上原物料成本攀升，在成本與費用控管上面臨壓力。

展望今年，看好一年超過百億的商用、量販咖啡豆市場，並開創疫後新藍海，路易莎放大中央精品烘豆的優勢，全力開發3rd WAVE 第三波精品量販豆系列新品，致力發展成為咖啡業的「IP」廠，針對企業、餐飲業及大量咖啡豆需求客戶，推出全新特製精品豆系列。

路易莎也積極開創D2C（Direct to customer ）全新商業模式。路易莎3rd WAVE第三波精品量販豆系列，不同於一般路易莎門市的咖啡品項，針對國人偏好風味與烘焙度，嚴選全球頂級精品豆調製精焙。共有三種訂購方案，包括即購隨享、訂閱贈豆、購機優享。

路易莎創辦人黃銘賢表示，未來門市經營不再是等客人上門，總部遴選優秀加盟主訓練成為專業行動咖啡顧問，共同擴展商機，唯有共好，連鎖體系才能永續發展。

同時，路易莎擴大異業結盟，與台北捷運及台灣高鐵合作，開設特色聯名門市、高鐵列車販售路易莎咖啡，拓展全新軌道經濟，以及與玉山銀行、安永集團合作等，成為路易莎未來的另一成長動能。

路易莎與台北捷運聯名品牌「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，首家在大安森林公園，短期目標將開設十家捷運聯名門市。與台灣高鐵合作全新「台灣高鐵X路易莎」聯名店，突破一般街邊店的模式，於車站大廳正中央，整體設計充滿時尚氛圍，讓時間與空間和旅客及光影的融合，成為站內一大特色。聯名門市都有不同一般路易莎門市的特製餐飲及周邊商品等。

路易莎也持續發展特色門市，除了今年首創結合健身房的生活運動館門市外，日前開幕的南投車埕門市，就在林班道觀光商圈的鐵路小學，以日月潭與火車為主題的馬賽克牆，成為近來討論度超火的網紅拍照景點，另在台北市玉山銀行總部開旗艦門市，以及插旗信義商圈的微風南山特色門市等。