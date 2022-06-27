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民宿投資熱再起！全台遽增1,495間、這區翻倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

與疫情共存後，國內旅遊迅速回溫，房仲統計財政部資料，和三年前相比，全台旅館家數3,802家，三年來小減1.7%，全台觀光旅館412家，數目沒有變動，民宿業家數目前達5,891家，較三年前大幅成長34%，1,495家。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，各國邊境管制逐漸鬆綁，國內旅遊已嗅到春天，投資人對旅宿業興趣快速升高，民宿與旅館相比較，規模小、門檻低，且許多家庭式民宿經營模式，經營者可自住、自用，因此讓投資人趨之若鶩。

綜觀全台各縣市民宿家數成長最多縣市，第一名為彰化縣，三年成長92%，增加近一倍，屏東縣雖然成長幅度53.7%僅排成長幅度第七名，但今年家數841間居冠全台。

若以各縣市面積計算民宿密度，統計各縣市每平方公里有多少家民宿，則是澎湖縣、連江縣(馬祖)、金門縣等離島地區遙遙領先，其中澎湖縣密度最高，每平方公里就有6家民宿。

大家房屋澎湖誠信加盟店店東葉俞麟指出，澎湖房地產都具有休閒觀光性質，且有「農變建制度」的利多，一般農業區農牧用地或養殖用地可申請變更為甲種建築用地，建蔽率最高可達50%。

他表示，相較於本島農地興建農舍建蔽率僅10%、限制多、地價高，澎湖不動產有其吸引力，買方約有5成來自外地，有2成為在本島就業的澎湖人，退休後在澎湖置產蓋民宿，外地買方及在本島就業的澎湖人士的主力訴求為可經營也可當休閒宅使用。

另外3成則是本島從事觀光相關產業，其第二代多選擇經營民宿，因此澎湖縣民宿可蓬勃發展。

郎美囡表示，近幾年各地方政府力推在地深度旅遊，期望國旅商機帶動地方發展，如彰化縣政府推行觀光圈政策，由地方政府主動整合觀光資源及強化行銷曝光，讓國旅更顯精緻，增加國內旅客，也提高投資意願，故彰化縣民宿業能顯著成長。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨提醒，經營合法民宿須向地方政府提出申請，除應注意土地使用分區是否為許可範圍，在經營規模上也有限制，還須有消防安全等規劃，若非合法登記，最高可處三十萬元罰緩，投入民宿經營之前，應了解相關法規，成本及營業計劃也相當重要，以免徒有美夢卻賠了老本。

資料來源／住商不動產
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民宿 澎湖 觀光

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