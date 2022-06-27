北市「小宅王」換人當 17年屋成交一坪169.9萬
實價揭露，緊鄰信義計畫區，位於信義路四段靜巷中的「逸仙悅榕」今年3月8樓戶成交，坪數僅13坪，總價2200萬元，每坪169.9萬元，創下社區新高單價，也是台北市成屋小宅新高，前一手屋主2014年以2000萬元購置，持有8年獲利200萬元。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，逸仙悅榕樓高11層，總戶數76戶，屋齡已屆17年，為北市老字號高價小宅社區。
此社區近信義計畫區、捷運台北101站，有光復國小、信義與仁愛國中學區，地段佳、生活機能完善，加上樓中樓規劃，有出租效益，買氣相當不錯，目前行情每坪140萬至155萬元，此次交易單價高，推測有裝潢，或是帶租約等優勢。
陳炳辰表示，北市高價小宅，過去單價以大安區附中學區宅「仁愛A+」8樓最高，該戶2013年以總價1688萬元成交，每坪達166.6萬元，名列「小宅王」，迄今已8年。第二名為永康商圈的「PARK259」，2017年交易的13樓戶，總價2788萬元，單價是166.3萬元。
他表示，實價顯示，目前不僅逸仙悅榕創成屋小宅新高，東區、師大青田街等預售小宅，也傳成交新高，高價小宅似乎熱度再起。
陳炳辰表示，北市高價小宅除具地段優勢，通常還需兼具明星學區、近捷運、管理佳、出租收益等特性，這類物件購置後不一定自住，有些公司企業會當作招待所，承租給高階外籍主管；或是房市熱潮引起高資產與投資族群注意，看好出租投資報酬率和轉手利差；有的鄰近明星學區，富爸媽買來設籍當地學區或租給提供有需要的民眾設籍卡位學區。
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