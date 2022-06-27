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外資砍長榮、陽明目標價 物流業者抱屈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
圖為陽明海運貨櫃輪。聯合報系資料照
圖為陽明海運貨櫃輪。聯合報系資料照

貨櫃輪面對市場各種利空消息紛至沓來，美系外資大砍長榮（2603）、陽明（2609）目標價。針對此事，國內物流業者也替長榮、陽明抱屈，認為評論基礎不符合市場現況，該假設與市場狀況明顯背離，以過去海運市場最恐慌的時候為假設基礎去推論，雖目前運價略有下滑，平均運價仍高於歷史運價均值。

市場傳聞滿天飛，全球貨櫃輪市場出現各種運價崩盤說法，貨櫃輪景氣變化榮枯最廣泛使用的指標SCFI貨櫃運價指數，最新一周的報價跌幅持續縮小當中，並沒有外界講的出現大跌，最新指數來到4,216.13點，下跌5.83點，跌幅僅0.14%。

國內的貨攬物流業者分析，長榮海運是全球少數在2023年全新海洋法規即將上路下，做好充足準備業者，就目前船隊規畫已經超前布署到2035年，近年來長榮隨著新船交付營運，脫硫設備的裝設成本優勢，都在第1季獲利顯現，隨著新船加入全球航線再優化，長榮海運已脫胎換骨。

截至今年第1季止，長榮海運獲利達千億元，約當現金超過新台幣2000億水平，公司負債比已低於40%，財務結構全面改善；公司現有船隊仍可帶來穩定現金流量，足可充分支應未來資本支出及穩定的盈餘分配規劃；而且在高油價時代來臨下，長榮海運使用脫硫器的船跟一般同型船用油比較，每噸用油的價差已經擴大到差價150美元。

國內航運專家也分析，外資報告中，推估長榮2022年及2023年損益為每股盈餘將達54.67 元與38.78元，獲利已經連續三年都很出色的情況下，仍以0.7倍股價淨值比來推估目標價，顯有不合理之處。

針對市場多空分歧看法，國內的海運業者表示，馬士基看法忽空忽多，已引起市場不斷討論。長榮、陽明及萬海（2615）則認為，每家業者都有自己的看法，然而，貨櫃輪載運的物品多半是剛性需求的民生必需品，目前需求的狀況還很熱絡，並沒有劇烈的衰退跡象，因此對第三季的市況仍然保持審慎的樂觀。

此外，國內的物流業者分析，貨櫃輪的運價表現一直是受到市場供、需影響，所以貨櫃輪運價表現，最終還是要觀察終端需求，以及零售端存貨數據，至於供給過剩問題，今年新船下水並不算多，上海地區復工後的需求還在觀察當中，明年還有新的環保法規要上路，市場的供、需變化現在下判斷還太早。

長榮海運 陽明

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