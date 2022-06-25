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金曲國際音樂節推商務交流 打造華語音樂重要交易平台

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
金曲國際音樂節即日開跑，今年為了促進音樂商務交流，舉辦「商務交流會」與「商展交易中心」，讓國內外廠商進行媒合並衍伸出商業效應，參展人數高達400多人。圖／金曲國際音樂節提供
金曲國際音樂節即日開跑，今年為了促進音樂商務交流，舉辦「商務交流會」與「商展交易中心」，讓國內外廠商進行媒合並衍伸出商業效應，參展人數高達400多人。圖／金曲國際音樂節提供

金曲國際音樂節即日開跑，今年為了促進音樂商務交流，舉辦「商務交流會」與「商展交易中心」，讓國內外廠商進行媒合並衍伸出商業效應，參展人數高達400多人，交易金額有望較去年再創新高。

金曲國際音樂節表示，商展交易中心為華語音樂圈重要的交易平台，廣邀國外買家、音樂節策展人及國內影視遊戲產業業者，將產業重量級人士、所屬業務內容與實務經驗分享給與會者，增進國際商務合作契機、拓展事業版圖。

今年辦理商務交流會，規劃「影視x音樂」、「遊戲x音樂」及「國際買家」等共計三場次，各參展單位就所屬業務，進行介紹與實務經驗分享，以促成商務合作契機。

今年商展交易中心採線上報名系統、實體與線上媒合會，計有259家廠商431人參展，包括國內236家、國際23家。

金曲國際音樂節表示，去年交易金額根據調查，廠商累積購買金額約1.5億元至4.5億元，今年有望再創新高。

過往音樂節的商務媒合都在北部，純粹為經紀演藝或是影視公司，今年移師到高雄舉辦，希望拓展其他類型，因此以遊戲音樂為主題，希望媒合唱片公司、遊戲廠商，甚至是音響公司等硬體公司，也都是音樂節洽邀對象

今年雖然仍有疫情，不過依照去年經驗，已建立線上媒合機制，今年回到實體音樂節，線上與線下並行媒合是重點，即使國外業者沒辦法來台，亦能進行線上商務洽談，相信媒合狀況會比去年更亮眼。

金曲獎

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