徐旭東花2萬標下2盒頂級芒果 大讚每天都要吃

「2022台南國際芒果節」今（25）日中午在新北板橋大遠百舉辦記者會暨展售活動，由台南市長黃偉哲率領相關局處首長，以及遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳也都親臨現場。徐旭東表示，「台南芒果相當好吃，每天都要吃。」現場立即訂購五箱芒果，隨後還各以一萬元標下兩盒頂級芒果，以實際行動力挺。

徐旭東指出，黃偉哲一大早就帶領團隊親自北上行銷芒果，是了不起、有衝勁的行政官，一定要給予鼓勵。

黃偉哲表示，今年受到受氣候異常影響，芒果產量僅及往年三至四成，雖然今年芒果產量大減，仍應未雨綢繆，把芒果的通路打得更開。很高興此次攜手遠百把芒果帶進新北，行銷臺南農特產品。也邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟夏日限定的臺南芒果輕旅行，一起來採芒果、玩DIY、吃美食。

此次競標的兩盒頂級芒果，首先是有「太陽果」之稱，種植在南化區的每顆重達550公克以上的頂級愛文；第二盒則是以愛文及金煌兩個品種培育而成的玉文芒果，由農委會永續善農獎得主林易辰所種出，每顆重達800至900公克重。得標金額將用於培育果農使用。