徐旭東重金買台南芒果：小時候吃幾口就覺得wonderful

遠東百貨（2903）董事長徐旭東，今（25）日出席自家台南芒果展售活動，說起芒果的滋味，直呼wonderful ，這在他小時候是來自外國的珍貴水果，只能吃幾口，他並在現場用2萬元標下一盒愛文、一盒玉文芒果。

遠百今日舉行「2022台南國際芒果節」芒果展售活動，只賣到下午四點，台南市長黃偉哲親自北上賣芒果。遠百董事長徐旭東與總經理徐雪芳站台力挺。

徐旭東說，台南不只有世界第一的芒果，也有世界第一的政務官，黃偉哲親自帶芒果部隊一大早就到台北，有帶動區域產品升級的重大意義。

黃偉哲說：「今天Mango City 來到Mega City」，他送過台南芒果乾給前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo），送台南芒果給安倍晉三的親弟弟岸信夫；現在推出「台灣下單、日本取貨」服務，外國人可以自己買，尤其今年台南芒果產量僅有往年三、四成，更要留給台灣人享用。

徐旭東回憶在自己小時候，芒果是高級品，偶爾媽媽才會買到菲律賓的芒果，都是大人才能吃的珍貴水果，輪到小孩吃幾口就不得了。現在台灣已經能種出世界第一、維他命C多又甜的芒果：「我已經訂了5箱，等一下你們聽一半最好溜出去訂。」

台南市改良種芒果種植面積有6,936公頃，產量及種植面積均佔台灣50%，台灣每2顆芒果就有1顆來自台南。今日現場還請來出生在台南、台灣第一位在美國大聯盟擊出全壘打、第一位入選大聯盟明星賽的台灣職棒選手郭泓志現身，郭泓志說，自己愛吃台灣芒果，也透露成功秘訣在事事用心。