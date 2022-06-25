下半年國境解封 觀光業加速轉型營造友善生活環境

國內觀光業下半年解封，觀光業者將經營環境與自然結合，營造永續旅遊。圖／讀者提供 全球疫情逐步朝向與病毒共存，下半年國境有望解封，觀光業也加緊復甦，迎接遊客。中華民國民宿全國聯合會總會長張心盈說，這次疫情是危機也是轉機，觀光業更要加速轉型，營造友善生活場域、融合族群風俗，才能重振觀光業。

張心盈說，去年中華民國民宿全國聯合會在日月潭晶園渡假村舉辦3天的「亞太高峰論壇暨民宿全國聯合會」，全國、連離島民宿業者也遠從金門、馬祖、澎湖而來，300名業者代表透過論壇與研討，探討後疫情觀光產業的振興與走向，為觀光業找到新目標而努力。

她說，因為疫情，全球經歷疫情警戒、城市封鎖，許多人重思環境失衡與人類生存緊密關聯，許多人走出都市進入山林，重新發現大自然的美麗與價值，觀光休閒活動越來越有意識地選擇富有在地文化、低碳且永續的旅遊型態。

而旅行的本質是在移動中感受不同風貌的生活體驗，鄉鎮、縣市乃至全台的觀光產業經營最合適的方式，應當便是透過友善環境方式，串聯及整合在地資源，凸顯各地自有的風土故事。

張心盈說，晶園渡假村商標三片圓圓綠葉代表大自然，植入天地人圓融的意念，成立24年來才能經歷過九二一地震、桃芝颱風、SARS至新冠疫情的衝擊，持續深耕與自然土地連結，發展永續旅遊。