遠東百貨新店加速成長 搶攻新世代需求

遠百（2903）今（24）日召開股東會，董事長徐旭東表示，遠百未來將有六大動能，除了持續展店擴大市場之外，強化體驗、數位科技、創新管理、加強發展網路購物，並推動永續經營。

遠百包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業，去年全年營收為1,123億元，合併淨利為19.1億元，每股純益（EPS）0.86元，通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.9元，盈餘分配率105%。

其中，母公司遠東百貨成功完成竹北展店，且營運亮眼，原先全年營收目標估53至55億元，有機會超乎預期，竹北店開出後，全台遠百營運據點增至12店，將有效挹注未來收益。

繼竹北成功展店後，仍未停止成長腳步，目前已啟動遠百寶慶店改建計畫，遠百總經理徐雪芳表示，寶慶店預計明年第2季或第3季開始拆除，年底動工，已邀請世界知名設計師進行設計，建造一座高規格的新世代綠色百貨，將再度成為西門町新地標。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、以及City’Super超市亦表現不俗，SOGO業績亮眼並創造獲利，愛買量販店擴大發展網路購物與外送商機，打造更便利的服務型態，提升業績，City’Super超市則於遠百竹北店內開出第八家分店，提升市占率。

在中國大陸展店方面，遠百未來會持續加碼投資，尋找各地開發機會，其中，重慶隆鑫購物中心已預計2023年將盛大開幕，商場面積達8萬平方公尺，增加大陸營業面積60%，將打造中高端消費新地標，大陸成長動能可望翻倍。

徐旭東說，遠百早在30-40年前就去中國佈局，現在客人所需和以前完全不同，遠百會思考如何符合消費需求，很多老店都進行轉型中。