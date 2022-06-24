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全家打造永續循環生活圈 推三大消費減塑方案

經濟日報／ 記者陳柔蓁／即時報導

全家便利商店（5903）積極運用通路力量展現社會價值，民眾環保意識並響應聯合國永續發展目標SDG12責任生產與消費，全家以朝零售業的永續生活服務平台邁進，邀請消費者成為「永續循環生活圈」的響應者，全家從消費者最常購買的咖啡、餐盒及購物流程等消費行為著手，並領先同業推出Let’s Café永續杯循環站、循環餐盒、網購循環包裝等3大創新循環方案，引領消費者一起達到實質減塑的成果。

自2021年，於桃園與台中的在地商圈展開循環杯測試，觀察民眾接受度高，全家今年起正式打造「Let’s Café永續杯循環站」，並率先於「板橋廣榮店」導入循環杯，預計7月底前於雙北擴大導入至100店，年底前於全台導入400店，占總店數約1成，也於6/29起提供自備環保杯折抵5元的方案，走在法規之前。

據統計，板橋廣榮店6月循環杯使用人數，對比剛推出時翻倍成長，顯見循環已是消費趨勢。為鼓勵消費者多加利用，即日起至7月31日止，於「全家板橋廣榮店」借用循環杯購買飲品，再贈送中杯熱美式一杯。

全家於2020與2021年分別推出循環餐盒示範店，以可重複使用的容器盛裝便當，邀請消費者體驗未來超商的永續作為。

鑒於網購已成重要消費管道，包材產生的廢棄物問題漸長，「全家」於2022年起與「配客嘉」合作，於全台4000店舖回收網購循環包裝，並預計Q4在自有店商平台使用網購循環包裝出貨。

全家響應無包裝最環保的理念，與台塑生醫合作，導入「洗衣精補充站」，邀請消費者自備容器購買洗衣精，至2022年6月底已導入10間示範店。

全家便利商店 網購 環保

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