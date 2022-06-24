龍巖李凱莉：今年策略朝墓園塔位多元規劃前進

近期遭爆出旗下與國際建築大師安藤忠雄合作的「光之系列」塔位涉及詐騙一事的龍巖（5530），今（24）日舉行股東會並謝絕所有媒體參加；會後公司發布新聞指出，去年龍巖啟動數位創新四部曲，今年將著重在國內墓園塔位多元化的規劃設計，並整合生前契約需求，進一步做到滿足客戶全面性的服務。

龍巖董事長暨集團總裁李世聰長女李凱莉今在股東會後發布新聞稿表示，2021年龍巖啟動數位轉型，推動資訊、禮儀、客戶、陵園等數位創新四部曲，至今陸續導入客製化電子訃聞、陵園購物商城結合24小時線上祭拜、線上簽約繳件系統等服務，後台更導入一系列創新應用，以強化資訊系統、提高服務擴充彈性、更利新應用的部署，進一步做到重塑公司品牌價值。

展望2022年，龍巖指出，公司發展策略將著重在國內墓園塔位多元化的規劃設計，並整合生前契約需求，進一步做到滿足客戶全面性的服務；此外，龍巖也將持續強化服務品質、推動數位轉型，以期提供更多生命科技禮儀服務。

龍巖今日股東會承認去年財報，去年營收達35.5億元、年減約3.1%，稅後純益達14.13億元、年增13.5%。每股純益為3.36元，優於前年的2.96元；會中通過每股配發1.2元現金股利，依公司今日收盤價42.65元計算，若後續順利填息，現金殖利率達2.8%。

龍巖今年首季營收達10.78億元、年增7.8%，營收主要來自塔位墓園和禮儀服務，其中前者占比達43%、後者為44%，整體淨利率約44%，維持去年水準，稅後純益達4.48億元、年增10.6%，每股純益達1.07元，優於去年同期的0.97元。